Как выбрать надежную компанию для международных перевозок?

Перевозить товары и грузы из Украины за границу и наоборот — это то, с чем сталкиваются многие предприниматели. На рынке много компаний предлагают свои услуги, среди которых и международные перевозки, но все они так разные. Как среди множества предложений выбрать наиболее надежное, а еще не переплатить и доверить свой груз действительно ответственным подрядчикам? Рассказываем.





Основные критерии выбора компании для международных перевозок

Очень просто наткнуться на нечестных перевозчиков, которые в лучшем случае задержат доставку груза, а в худшем повредят его или совсем перестанут выходить на связь. Чтобы такого не произошло, компанию нужно выбирать очень тщательно и обязательно анализируя по нескольким критериям.

Внимательно просмотрите сайт перевозчика, полноту информации, которая на нем представлена. Хороший пример отлично оформленного сайта демонстрирует компания Raben Group raben-group.com . В них представлен весь список услуг с подробным описанием. Описаны ответы на все интересующие клиента вопросы. Так и должно быть. Не выбирайте где дешевле. Ориентироваться на цену в таком вопросе не стоит, ведь в этой области демпингуют как раз новички или недобросовестные фирмы. Если нужно качество и гарантии — придется заплатить немного больше. Почитайте отзывы о компании. На тематических форумах можно найти множество историй о сотрудничестве клиентов с тем или иным перевозчиком. Обратите внимание на варианты доставки. Некоторые компании перевозят товар только на автомобилях, но есть и использующие морской или железнодорожный транспорт. Возможно, в вашем случае морские перевозки будут более выгодными. Наличие собственного автопарка и мощностей для хранения груза. Это говорит о масштабности компании и скорости ее работы. Если перевозчик не владеет автомобилями, тогда в вашем сотрудничестве будут фигурировать посредники, а это всегда риски и непредсказуемые ситуации. Обязательно наличие всех необходимых лицензий, сертификатов, справок исправности транспорта (по требованию) и других документов, которые должны иметь в арсенале подобная структура.

Подписывая договор тщательно читайте все условия сотрудничества, особенно те, где прописаны сроки поставок.

Чем чревато сотрудничество с сомнительными подрядчиками?

Если пренебречь вышеуказанными рекомендациями, можно встретить не только не ответственных лиц, но и попасть в край неприятные ситуации. Например:

Подставные фирмы. Это такие компании-однодневки, которые берут предоплату за услуги, или аванс и бесследно исчезают. Переоценка стоимости услуг. Если условия сотрудничества нечетко прописаны, договор составлен непрофессионально, перевозчик может в последний момент пересчитать стоимость и клиент вынужден будет заплатить эту сумму, иначе не получит свой груз. Риск потерять груз, не получить его в нужный срок или получить испорченным, если речь идет о перевозке продуктов питания, а оператор не соблюдал надлежащие правила.

Насторожить должен и тот факт, что перевозчик не дает возможности отслеживать местонахождение и статус груза в режиме реального времени. Каждая современная и ведущая компания предоставляет такую ​​услугу по умолчанию.