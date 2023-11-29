Текила, мескаль, сотол, баканора, расилья – в чем разница

При упоминании о мексиканской водке первое, что приходит на ум – это текила. На самом деле, видов и сортов крепкого алкоголя в Мексике очень много: мекаль, сотол, баканора и расилья. Все они изготовлены из дистиллята голубой агавы. Эта статья поможет разобраться в отличиях алкоголя и определить своего фаворита.

Виды и особенности мексиканской водки

Традиционно текила производится в штате Халиско. Делают ее из голубой агавы, которая выращивается только в этом регионе. Для производства напитка используется только «сердце» голубой агавы, которое называется «пина». Пину измельчают и ферментируют, затем полученную брагу дистиллируют два раза. Согласно нормам, крепость текилы должна быть не менее 51%. Мексиканская хорошая текила на сайте Маудау представлена в широком ассортименте. Мескаль – общее название алкоголя, который может производиться в любой части Мексики. Обычно для производства используют разные сорта голубой агавы. Крепость напитка допускается в диапазоне от 35% до 55%. Сотол – облегченный вид мескаля, крепость которого должна быть ниже 51%. Производится не только из голубой, но и других видов агавы. Баканора – это вид мескаля, который производится в штате Сонора. Технология и принцип производства алкоголя такой же, как и классического мескаля, единственное отличие – регион происхождения. Расилья – это разновидность мескаля из штата Оахака. Расилья производится только из агавы, выращенной в этом регионе, крепость ее может достигать 55%. Все эти напитки представлены в каталоге интернет-магазина maudau.com.ua.

Как подавать напитки

Текилу обычно подают охлажденной в чистом виде, без каких-либо добавок. Для подачи используют специальные бокалы «кабальито». Они выполнены в форме тюльпана. Объем не больше 50 мл. Мескаль тоже часто подают в чистом виде. Но есть некоторые сорта с дымным ароматом, поэтому их можно подавать с небольшим количеством соли и лимона. Для подачи мескаля также используются специальные бокалы «тасто» объемом до 100 мл. Сотол и баканора чаще используют для приготовления коктейлей. В чистом виде их вкус и аромат менее выражены, чем у текилы и мескаля. Расилья обычно подают в чистом виде из-за грубого вкуса, но ее также можно использовать для приготовления коктейлей.

Какие закуски выбрать

Текилу, мескаль, сотол, баканору и расилью можно пить в качестве дижестива или аперитива. Они также хорошо сочетаются с блюдами мексиканской кухни, особенно из говядины, свинины и курицы. Несколько гастрономических рекомендаций:

текила – жареная курица, буррито, тако; мескаль – кесадилья, гуакамоле, энчиладас; сотол – жареные морепродукты, жареные овощи, чили кон карне; баканора – жареная рыба, фахитас, чили рено; расилья – жареные бобы, жареные фасоль, чили кон кесо.

Конечно, это лишь общие рекомендации. Выбирать закуски стоит исходя из собственных предпочтений.