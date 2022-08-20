Як вибрати компанію для створення сайту чи інтернет-магазину?

Практично кожний бізнес має власний сайт, або задумується над його створенням. Це дійсно необхідність, адже левову частку клієнтів можна знайти саме в Інтернеті. А якщо ви продаєте товари, то інтернет-магазин є першочерговою інвестицію, яку треба зробити. Питання лише, як вибрати підрядників? Створити сайт може багато розробників, але чи відповідатиме він потрібним вимогам, чи приноситиме дохід та відображатиметься в перших рядках пошуковиків? Щоб відповідав та відображався до вибору веб-студії треба підходити виважено.





За якими критеріями обирати веб-розробників?

Є безліч питань, які потрібно поставити розробникам, перш ніж розпочати з ними співпрацю.

Наскільки комплексними є послуги? Погодьтеся, не надто цікаво замовляти розробку сайту, який не матиме дизайну, текстового наповнення тощо. Обирайте компанію, яка надає комплексні послуги, наприклад, як це робить веб студія Storm Media https://storm-media.com.ua/razrabotka-sajtov/sozdanie-internet-magazina/ і в ідеалі після створення сайту займається ще його просуванням. Це дає гарантії, що відвідувачі з’являться одразу. Досвід роботи та репутація? Чим довше компанія на ринку, тим краще. Надавайте перевагу тим, хто існує більше ніж 5 років. Про репутацію зазвичай говорять відгуки від інших клієнтів та кейси, які має компанія. Яка команда працюватиме над проєктом? Професійний підхід до справи це коли команда обов’язково працює під керівництвом проджект менеджера. В команді обов’язково має бути дизайнер, який придумує унікальний дизайн. Веб-розробник, який створить сайт, тестувальник, який його протестує та виявить можливі помилки. Крім цього важлива наявність й інших фахівців, таких як SEO-оптимізатор, копірайтер — тобто спеціалісти, які займаються подальшим наповненням і просуванням сайту. Що прописано у договорі? Це теж важливо і необхідно, щоб договір взагалі був присутнім. В договорі має прописуватися інформація про обов’язки обох сторін, терміни виконання проекту, чи є ви власником майбутнього сайту та чи маєте до нього доступ тощо. Чи можливе подальше обслуговування сайту? Це важливо, якщо ви захочете щось оновити, додати нові сторінки, налаштувати новий вид оплати тощо.

Цінова політика теж має значення. Створення якісного інтернет-магазину під ключ коштує від 3000 до 5000 доларів. В цю суму зазвичай входить все від розробки дизайну, до наповнення магазину товарами.

Додаткові послуги, які має надавати професійна веб-студія

Якщо ви хочете сайт-візитку, чи лендинг, то вимог до розробника менше. Водночас для створення інтернет-магазину треба обирати найкращих. На прикладі компанії https://storm-media.com.ua/ розповімо, що точно має бути в переліку опцій, які надає веб-студія:

синхронізація сайту з 1С, якщо вона вже є у вашій компанії;

налаштування платіжних систем незалежно від країни та регіону в якому ви проживаєте;

налаштування генерації лідів. Це дозволить шукати додаткових покупців у соціальних мережах, на платформах на кшталт Hotline тощо.

Ну і звісно ж унікальність, адже нікому не хочеться отримати копію чийогось сайту зроблену за стандартним шаблоном. Дизайн має бути сучасним, адаптивним та підходити під загальний брендинг вашої компанії.