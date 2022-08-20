Як вибрати компанію для створення сайту чи інтернет-магазину?
Практично кожний бізнес має власний сайт, або задумується над його створенням. Це дійсно необхідність, адже левову частку клієнтів можна знайти саме в Інтернеті. А якщо ви продаєте товари, то інтернет-магазин є першочерговою інвестицію, яку треба зробити. Питання лише, як вибрати підрядників? Створити сайт може багато розробників, але чи відповідатиме він потрібним вимогам, чи приноситиме дохід та відображатиметься в перших рядках пошуковиків? Щоб відповідав та відображався до вибору веб-студії треба підходити виважено.
За якими критеріями обирати веб-розробників?
Є безліч питань, які потрібно поставити розробникам, перш ніж розпочати з ними співпрацю.
- Наскільки комплексними є послуги? Погодьтеся, не надто цікаво замовляти розробку сайту, який не матиме дизайну, текстового наповнення тощо. Обирайте компанію, яка надає комплексні послуги, наприклад, як це робить веб студія Storm Media https://storm-media.com.ua/razrabotka-sajtov/sozdanie-internet-magazina/ і в ідеалі після створення сайту займається ще його просуванням. Це дає гарантії, що відвідувачі з’являться одразу.
- Досвід роботи та репутація? Чим довше компанія на ринку, тим краще. Надавайте перевагу тим, хто існує більше ніж 5 років. Про репутацію зазвичай говорять відгуки від інших клієнтів та кейси, які має компанія.
- Яка команда працюватиме над проєктом? Професійний підхід до справи це коли команда обов’язково працює під керівництвом проджект менеджера. В команді обов’язково має бути дизайнер, який придумує унікальний дизайн. Веб-розробник, який створить сайт, тестувальник, який його протестує та виявить можливі помилки. Крім цього важлива наявність й інших фахівців, таких як SEO-оптимізатор, копірайтер — тобто спеціалісти, які займаються подальшим наповненням і просуванням сайту.
- Що прописано у договорі? Це теж важливо і необхідно, щоб договір взагалі був присутнім. В договорі має прописуватися інформація про обов’язки обох сторін, терміни виконання проекту, чи є ви власником майбутнього сайту та чи маєте до нього доступ тощо.
- Чи можливе подальше обслуговування сайту? Це важливо, якщо ви захочете щось оновити, додати нові сторінки, налаштувати новий вид оплати тощо.
Цінова політика теж має значення. Створення якісного інтернет-магазину під ключ коштує від 3000 до 5000 доларів. В цю суму зазвичай входить все від розробки дизайну, до наповнення магазину товарами.
Додаткові послуги, які має надавати професійна веб-студія
Якщо ви хочете сайт-візитку, чи лендинг, то вимог до розробника менше. Водночас для створення інтернет-магазину треба обирати найкращих. На прикладі компанії https://storm-media.com.ua/ розповімо, що точно має бути в переліку опцій, які надає веб-студія:
- синхронізація сайту з 1С, якщо вона вже є у вашій компанії;
- налаштування платіжних систем незалежно від країни та регіону в якому ви проживаєте;
- налаштування генерації лідів. Це дозволить шукати додаткових покупців у соціальних мережах, на платформах на кшталт Hotline тощо.
Ну і звісно ж унікальність, адже нікому не хочеться отримати копію чийогось сайту зроблену за стандартним шаблоном. Дизайн має бути сучасним, адаптивним та підходити під загальний брендинг вашої компанії.
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