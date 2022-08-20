Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 августа убывающая Луна в Близнецах. Это плагоприятный период для получения и обмена информацией, а также для коротких поездок и коммандировок. Практически идеальный день для работников СМИ. А вот финансовые вопросы лучше в этот день не решать. Крупные покупки могут стать камнем, который утянет вас на дно.





♈ Овен

Буль у вас хоть сотня друзей, они не проявляют к вам поддержки. Сегодня звезды вас просят проанализировать ваши межличностные отношения. Чтобы вычислить энергетического вампира среди вашего окружения, который вытягивает из вас все соки.

Космический совет: сделайте шаг назад и понаблюдайте за своими отношениями.

♉ Телец

Все вверх дном. Вы не знаете, где вы находитесь, и не знаете, куда идете. Вместо того, чтобы ждать, вам дадут ясность, начните разговор. Поговорите о том, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если вам пойдут навстречу, то это станет лучшим знаком о том, в каких вы отношениях.

Космический совет: говорите о том, что у вас на уме.

♊ Близнецы

Вы скорбите о потере своей прежней жизни или о потере того, кем вы были раньше. Смерть и угасание внутреннего “я”, хоть и болезненные, но изменения. Позвольте себе превратиться в того, кем вы всегда должны были быть. Но не все собираются двигаться вместе с вами, и это нормально. Возможно, вам на своем пути придется расстаться с некоторыми старыми друзьями.

Космический совет: перестаньте оплакивать прошлого себя.

♋ Рак

Вы бы хотели, чтобы вам ответили взаимностью? Задавать себе эти вопросы не эгоистично, даже если вас заставляют верить в обратное. Вам придется отвыкать от старого образа жизни. Забудьте о том, что вам говорили о себе раньше.

Космический совет: пришло время осознать свою ценность.

♌ Лев

Если ничего не будет меняться, мы не будем эволюционировать. Все перемены и потрясения в этот день – к лучшему. Примите с распростертыми объятиями то, что мир предлагает вам прямо сейчас. Кокону пора стать бабочкой.

Космический совет: настало время расправить крылья и лететь.

♍ Дева

Вы действительно хотите держаться за боль из прошлого, когда вам посылаются столько знаков судьбы? Позвольте себе наслаждаться подаркам. Сегодня вы в безопасности: любите и будьте любимы.

Космический совет: вы можете безопасно раскрыть свое сердце.

♎ Весы

Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы научиться любить себя и доверять себе. В этот день могут возникнуть такие ситуации, что вам придется экстренно учиться держать себя в руках. В карьере и финансах это время роста. Помните, что ваше трудолюбие и непоколебимая вера в себя помогла вам достичь этих высот.

Космический совет: позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

♏ Скорпион

Иногда любовь длится всю жизнь. В других случаях она преподает нам суровый урок непостоянства. Однако ни один опыт сам по себе не является хорошим или плохим. Настоящий вопрос заключается в том, позволите ли вы жизни ожесточить вас или продолжите оставаться открытыми для нового? Сегодня безопасно ослабить бдительность и влюбиться, не опасаясь, что вам снова причинят боль.

Космический совет: вы снова влюбитесь.

♐ Стрелец

Все ваши сомнения и ошибки пришли на одну вечеринку. Начните с того, чтобы напомнить себе: чувства — это не факты. Кстати, если вы занимаетесь юридическим вопросом, обратитесь за помощью. Наличие подходящего юриста в вашей команде изменит правила игры.

Космический совет: вас ждут проблемы юридического характера.

♑ Козерог

Появление каких-либо изменений редко бывает легким. Сопротивление, с которым мы сталкиваемся, заставляет нас сделать несколько шагов назад. Понаблюдайте, за тем, как что-то новое влияет на вашу жизнь. Понаблюдайте, как мнение окружающих загоняет вас в тупик. Просить о том, что вам нужно с точки зрения помощи и ресурсов, редко бывает легко.

Космический совет: найдите способ работать с людьми.

♒ Водолей

Сегодня вы находитесь на том этапе своего путешествия, когда научились различать тень и свет. Момент в вашей жизни, когда вы научились воспринимать любой опыт спокойно, не обязательно навешивая на него ярлыки. Звезды говорят вам, что шторм официально прошел. С этого момента все станет проще.

Космический совет: буря миновала.

♊ Рыбы

Всегда бывает первый раз. Подход к складывающимся ситуациям с мышлением новичка поможет вам найти творческие решения открыть в себе что-то новое. Звезды предлагают вам сыграть в игру. Но для каждого представителя это будет собственное состязание.

Космический совет: разберитесь в правилах игры.