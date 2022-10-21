Сад на підвіконні: як обрати фітолампу для рослин

Якщо вирощування домашніх рослин — ваше хобі, то ви напевне знаєте, як нелегко їм буває взимку. Через короткий світловий день рослини без додаткового підсвічування ростуть повільніше, листя стає блідим та тьмяним, не з’являються нові бутони. Цю проблему частково можна вирішити за допомогою ламп денного освітлення, проте найкращим варіантом стане використання спеціальних фітоламп. Їх можна придбати, наприклад, тут — https://led-story.ua/ru/osveschenie-dlja-rastenij-ru/fitolampy-ru.

Але як вибрати оптимальний варіант? Що означає «фітолампа повного спектра»? Яку потужність обрати? Давайте розбиратись.

Світлодіодна фітолампа: основні параметри

Щоб обрати лампу, яка найкраще підійде саме для вашого «домашнього саду», слід звернути увагу на такі показники:

Спектр випромінювання. Існують біколорні лампи з червоним та синім випроміненням. Найкраще впливають на розсаду, активізують фотосинтез і є оптимальним доповненням до природного освітлення. Мультиспектри з різними комбінаціями променів використовують для густих насаджень. Але найбільш універсальним варіантом є фітолампи повного спектру, що включають у себе промені усіх кольорів та забезпечують як активний ріст розсади, так і здоровий розвиток дорослих рослин.

Потужність. Тут можна скористатись формулою: 7-10 кВт на 1 кв. м рослин. Пам’ятайте, що в даному випадку «більше» не значить «краще», тож купляти фітолампу з максимальною потужністю для декількох невеликих рослин — не дуже слушна ідея.

Також при встановленні ламп слід враховувати відстань від рослин, в ідеалі вона має становити 25-40 см.

Скільки годин на день треба вмикати фітолампу?

Щоб розрахувати оптимальну кількість часу додаткового підсвічування, слід враховувати:

Світлолюбність рослин. З поширених кімнатних рослин велику кількість сонячного світла потребує, наприклад, каланхое, драцени, араукарії, герані, бегонії та інші «екзоти».

Тривалість сонячного дня. Чим коротшим він стає — тим довшим має стати час підсвічування.

Але варто не забувати одне важливе правило: у рослин має бути час відпочинку, ніч. Тож навіть для тропічних рослин слід вимкнути підсвічування на декілька годин.

Фітолампи — це простий та надійний спосіб забезпечити ріст улюблених кімнатних рослин навіть взимку, коли сонячних дней значно меншає.