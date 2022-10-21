Чем отличается виски в зависимости от страны производства

Виски — самый популярный крепкий спиртной напиток в мире. Сейчас его активно производят в:

Шотландии;

Ирландии;

США;

Японии.

Место производства влияет на вкус и текстуру готового напитка, поскольку применяются разные технологии. Много решает само сырье, срок выдержки. Какой виски купить, чтобы сполна насладиться вкусом и ароматом — разберемся далее.

Ключевые разновидности виски

Выделяют множество сортов и категорий виски, но к 3 ключевым видам крепкого напитка относят:

Скотч. Односолодовый виски, производимый в Шотландии. Используют двойную перегонку и выдерживают в бочках от 3 лет. Вкусовая палитра разная: от мягкого с легкими медовыми нотками до резкого с выраженным торфяным послевкусием. Бурбон. Традиционный напиток в США. Изготавливают из смеси кукурузы и ржи. Добавляют другие зерновые культуры, но в малом количестве. Отличается сладким привкусом. Купажированный виски. Купаж — сочетание зерновых и солодовых культур. Такой подход позволяет создавать доступный напиток, который становится основой многих коктейлей. Отлично сочетается с газировкой, соком. Встречаются нотки ванили, карамели, пряных специй.

Бурбон, скотч, ирландский виски — в чем отличия

Происхождение играет важную роль при классификации виски. Напиток производят в 20 разных странах. Общим остается один нюанс: виски изготавливают из зерновой браги. Крепость на выходе — свыше 40%.

Шотландия применяет двойную дистилляцию. Ирландия — тройную. У них также принято добавлять в состав несоложеный ячмень. При этом в Ирландии сосредоточено всего 3 винокурни. Они считаются основателями крепкого напитка. Тогда как на территории Шотландии — более 100 заводов по производству виски. Другие страны, например, Япония или Австралия, ориентируются на опыт своих коллег.

Разница в составе

Шотландия использует соложеный ячмень. Американские дистиллерии зашли еще дальше, начав производить бурбон. Смесь кукурузы и ржи придает готовому напитку особый шарм. Обязательно стоит попробовать теннессийский виски. Классический пример — Jack Daniels. Он на 51–79% состоит из кукурузы. В отличие от бурбона зерновая смесь проходит фильтрацию с помощью кленовых углей.

Процесс соложения

Шотландский виски, как правило, обладает ярко выраженным вкусом и дымным ароматом. Все потому, что винокурни во время сушки ячменя располагают рядом килны. Они отапливаются торфом. Ирландцы и американцы используют для этого газ или уголь.

Последующая выдержка

После ферментации зерновая брага направляется на дистилляцию. По завершению процесса приходит время выдержки. Для производства кукурузного виски в США используют исключительно новые дубовые бочки. В Шотландии и Ирландии также применяют ранее использовавшиеся бочки из-под других напитков:

портвейна;

хереса;

мадеры.

Это влияет на итоговый вкус. Часто в шлейфе присутствуют нотки дуба. Чем бочки старше, тем он насыщеннее.

Примерно так выглядят отличия в производстве виски в разных странах. Нужно обязательно попробовать напиток, чтобы ощутить разницу на вкус.