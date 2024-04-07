Линейка Macbook: актуальные модели в текущем году

Макбуками принято называть компактные и функциональные лэптопы производства Apple. В последние несколько лет компания из Купертино представила несколько моделей с привлекательным дизайном и мощной аппаратной «начинкой».

Для этой статьи мы подготовили рейтинг лучших девайсов по состоянию на начало 2024-го года, чтобы все, у кого есть желание и возможность могли приобрести Макбук, который с точки зрения производительности и дизайна будет оставаться актуальным в течение нескольких лет.

1. MacBook Pro 13″ M2 256GB Space Gray (2022)

Этот мощный 13-дюймовый гаджет оснащен фирменным процессором последнего поколения Apple M2 с 8-ю ядрами. Помимо выдающейся производительности, среди его достоинств стоит также отметить энергоэффективность, которая обеспечивает дополнительные несколько часов работы в автономном режиме.

8 Гб «оперативки» позволяют уверенно справляться с многозадачностью, а объем внутреннего накопителя (256 гигабайт) достаточный для хранения больших массивов данных. Матрица IPS с разрешением 2560 х 1600 пикселей воспроизводит четкую и красочную картинку. Технология True Tone улучшает цветопередачу. Реализована поддержка стандартов беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, на корпусе есть разъемы USB-C и Thunderbolt.

2. MacBook Air 13″ M2 2TB Space Gray Custom (2022)

Еще один Макбук с диагональю экрана чуть больше 13 дюймов и чипсетом M2, но теперь из линейки Air, ориентированной на утонченный дизайн. Технология Liquid Retina гарантирует превосходное качество изображения. Постоянное SSD-хранилище объемом 2 Тб позволяет создавать громадные архивы мультимедийных файлов.

Помимо выбранной нами для этого ТОПа версии Space Gray, доступны также расцветки Silver (серебро) и Starlight (свет звезд). Для подключения внешних устройств на передней панели есть два порта USB Type-C и 3,5-миллиметровый мини-джек для аудиосистем и наушников. На одном заряде девайс может проработать до 18 часов, что считается отличным показателем. Поддерживается брендовая беспроводная зарядка MagSafe 3.

3. MacBook Pro 13″ M2 512GB Space Gray Custom (2022)

Одним из главных достоинств модели является красочный Retina-дисплей с диагональю 13,3 дюймов и впечатляющей пиковой яркостью — 500 нит. С этим Макбуком можно без проблем работать на улице при солнечном свете.

Экран обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, а технология True Tone автоматически адаптирует параметры изображения под окружающее освещение. Вычислительная мощность 8-ядерного чипа M2 с 10-ядерным графическим ускорителем позволяет редактировать видео в формате 4К.

Благодаря емкости встроенной батареи девайс работает без подзарядки до 15 часов в условиях обычной нагрузки (веб-серфинг, общение в мессенджерах, просмотр видеороликов). Клавиатура Magic Keyboard и сенсорная панель дают возможность вводить данные без лишних усилий. Система блокировки Touch ID надежно защищает персональную информацию.