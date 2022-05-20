П’ять найпопулярніших, або які бренди годинників купують сучасні чоловіки

Годинник — це чи не єдиний аксесуар, який не проти носити більшість чоловіків. Особливо якщо мова про красивий, якісний, брендовий виріб, який підкреслює статус свого власника, додає йому іміджу і солідності. Єдине, що викликає труднощі — це вибір тієї самої моделі, адже на ринку є дуже багато достойних брендів кожен з яких має у своєму арсеналі не одну колекцію. Спортивні, класичні з додатковими функціями — виділимо п’ять найпопулярніших, які найчастіше очолюють рейтинги складені експертами на основі соціологічних опитувань та аналізів продажу.





П’ять найпопулярніших марок наручних годинників

При формуванні подібних рейтингів переважно враховується престижність бренду, його річний товарообіг, популярність та потенціал росту. Брендовий годинник — це недешева інвестиція і точно не покупка на один сезон, тому мало хто орієнтується виключно на зовнішній вигляд виробу. Отож, серед трендів:

Hamilton. Бренд hamilton , родом з Америки, а з 2004 року це популярна швейцарська марка. Годинники цього бренду обладнані автоматичними і кварцовими механізмами та вишуканим дизайном. Кілька таких моделей є й у колекції Володимира Зеленського, принаймні на його руці їх помітили прихильники фільмів “8 перших побачень” та “Любов у великому місті” в яких знімався теперішній президент. Casio. Цей японський бренд очолює міжнародні рейтинги вже не перший рік поспіль. Годинники Casio популярні серед молоді, а особливо серед блогерів-мільйонників. Останні полюбляють так звані ретро-моделі. Є в лінійках й солідні “механізми”, які стануть окрасою найвишуканішої колекції. Додатковий бонус — багато сучасних функцій, які стануть у пригоді прихильникам активного та екстремального відпочинку. Цей японський бренд очолює міжнародні рейтинги вже не перший рік поспіль. Годинники Casio популярні серед молоді, а особливо серед блогерів-мільйонників. Останні полюбляють так звані ретро-моделі. Є в лінійках й солідні “механізми”, які стануть окрасою найвишуканішої колекції. Додатковий бонус — багато сучасних функцій, які стануть у пригоді прихильникам активного та екстремального відпочинку. Diesel. Ще одна марка, яка полюбилася за свій унікальний і дещо молодіжний дизайн. Італійський бренд привертає увагу яскравими елементами, цікавим оформлення циферблату, а ще популярним стилем casual в якому продумано більшість їх годинників. Це відмінний вибір для тих, хто хоче носити аксесуар кожен день поєднуючи з будь-яким образом. Ще одна марка, яка полюбилася за свій унікальний і дещо молодіжний дизайн. Італійський бренд привертає увагу яскравими елементами, цікавим оформлення циферблату, а ще популярним стилем casual в якому продумано більшість їх годинників. Це відмінний вибір для тих, хто хоче носити аксесуар кожен день поєднуючи з будь-яким образом. Tissot. Елегантні, стильні та надійні швейцарські годинники представлені у широкому ціновому діапазоні. Цей бренд орієнтується і на молодих людей з середнім достатком пропонуючи цікаві класичні та спортивні варіанти. І на поважних бізнесменів та голлівудських знаменитостей виготовляючи для них колекції з діамантами і рубінами. . Елегантні, стильні та надійні швейцарські годинники представлені у широкому ціновому діапазоні. Цей бренд орієнтується і на молодих людей з середнім достатком пропонуючи цікаві класичні та спортивні варіанти. І на поважних бізнесменів та голлівудських знаменитостей виготовляючи для них колекції з діамантами і рубінами. Oris. Це високотехнологічні механічні годинники для поціновувачів вічної класики. Бренд є одним з улюблених серед світових знаменитостей, наприклад, годинники Oris мають у своїх колекціях Шон Пері, Ніколас Кейдж, гітарист Джон Маклафлін та інші. Це високотехнологічні механічні годинники для поціновувачів вічної класики. Бренд є одним з улюблених серед світових знаменитостей, наприклад, годинники Oris мають у своїх колекціях Шон Пері, Ніколас Кейдж, гітарист Джон Маклафлін та інші.

Як вибирають брендові годинники українські покупці?

Українські чоловіки вибирають марку і годинник за наступними критеріями:

авторитетність бренду. Всі хочуть носити на руці “легенду”, чи мінімум щось дуже впізнаване;

вартість. Безумовно це важливий критерій і ціна, до речі, інколи залежить від магазину та його націнок, тому завжди треба порівнювати кількох продавців. Гарні рекомендації має інтернет-магазин Secunda.

попередній досвід. Дехто купує годинник тієї марки, яку вже носив і залишився задоволений.

Серед популярних вимог — інноваційні функції, адже дуже багато брендів почали поєднувати вічну класику і сучасну технологічність в одній моделі.