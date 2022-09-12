Список найбільш очікуваних смартфонів, які вийдуть у 2022 році

Виробники випустили майже всі заплановані на 2022 рік смартфони. Проте деякі моделі будуть представлені в останньому кварталі. Отже, якщо ви збираєтеся оновити свій телефон, зверніть увагу на гаджети, представлені в цій статті.





iPhone 14

iPhone 14 – головний реліз 2022 року. Цього року купертинівці вирішили переглянути дизайн своїх гаджетів. Так, версії з приставкою Pro отримають унікальне оформлення із двома вирізами замість чубчика. Будуть оновлення і в частині заліза – прошки отримають новий процесор і покращені камери, які мають просунути фотоможливості iPhone вперед ще сильніше.

Huawei Mate 50

Головний реліз компанії Huawei намічено на початок вересня. У лінійку має увійти відразу чотири моделі: Mate 50, Mate 50E, Mate 50 Pro та Mate 50 RS, які отримають процесори від Snapdragon 778 G до Snapdragon 8 Gen 1. Крім того, апаратам приписують сучасні дисплеї з 2К-роздільною здатністю, частотою оновлення до 120 Гц та просунуті фотоможливості.

Google Pixel 7

Для любителів флагманів на чистому Android реліз Pixel 7 – найголовніша подія 2022 року. Вже розкритий дизайн апарату – у нього буде схожий дизайн із горизонтальним блоком основної камери. Єдина відмінність цього року блок буде виконаний з алюмінію. Крім того обіцяють поліпшення щодо оптики. У поєднанні з фірмовою оптимізацією це може дозволити девайсу стати одним із найкращих камерофонів другої половини 2022 року.

Redmi Note 12

Лінійка Redmi Note — одна з найбільш популярних у середньобюджетному сегменті, тому дванадцяте покоління чекають практично всі. Передбачається, що пристрої сімейства отримають величезні дисплеї діагоналлю 6.6 дюймів, батарейки підвищеної ємності та будуть побудовані на базі процесорів Dimensity.

OnePlus Nord 3

OnePlus збирається випустити OnePlus Nord 3, якому приписують безліч нового. Гаджет може отримати 150-ватну зарядку, процесор Dimensity 8100 і 6.7-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц.