Скільки насправді потрібно оперативній пам’яті смартфону у 2022 році

Скільки оперативної пам’яті має бути на смартфоні для його зручного використання? Чи варто переплачувати за моделі з 8, 12 чи навіть 16 ГБ оперативної пам’яті?





Одна із значних відмінностей між моделями смартфонів полягає у кількості оперативної пам’яті. Бюджетні пристрої найчастіше мають від 2 до 4 ГБ, флагмани – 8, 12 або 16 ГБ. Але чи є сенс переплачувати?

Навіщо смартфонам оперативна пам’ять?

Щоб розібратися скільки оперативної пам’яті достатньо смартфону, потрібно пояснити, навіщо цей тип пам’яті взагалі потрібен. Оперативна пам’ять (ОЗП) використовується для короткострокового зберігання даних запущених програм та ігор. Як тільки програма закривається, дані стираються з пам’яті.

Чим більше програм одночасно використовується, тим більше місця буде зайнято в оперативній пам’яті. У цьому полягає перевага смартфонів з великим обсягом ОЗП — вони дозволяють працювати в режимі мультизадачності.

Оперативна пам’ять потрібна для роботи операційної системи телефону. Різні оболонки Android (EMUI, One UI та інші) займають різний обсяг ОЗП. Тому при запуску телефону якась частина оперативної пам’яті (найчастіше не більше 1 ГБ) вже буде зайнята системними процесами. Решта доступної пам’яті використовується для запуску програм та мобільних ігор.

Смартфон із яким обсягом оперативної пам’яттю варто купувати?

Вибирати кількість оперативної пам’яті на телефоні потрібно, виходячи з того, як телефон зазвичай використовується. Розглянемо докладніше, скільки ОЗУ потрібно для певних процесів:

Використання соціальних мереж вимагатиме приблизно від 200 до 500 МБ оперативної пам’яті.

Щоб використовувати браузери (Chrome, Firefox) та відеоплеєри (YouTube), достатньо близько 500-700 МБ ОЗУ. Конкретний обсяг залежить від кількості відкритих вкладок та якості відео.

Для найпростіших мобільних ігор потрібно від 200 до 500 МБ. Якщо грати онлайн-ігри з високою графікою, обсяг збільшиться до 1-2 ГБ.

Чим більше програм (ігор) використовується одночасно, тим більший обсяг оперативної пам’яті буде зайнятий. Якщо пам’яті почне бракувати, працюючі у фоні програми будуть автоматично закриватися.

Якщо смартфон необхідний для помірного використання соціальних мереж, браузера, перегляду роликів на YouTube та інших простіших завдань (дзвінки, SMS тощо), для комфортної роботи йому вистачить 4 ГБ ОЗУ. При цьому на такому пристрої можна запускати невибагливі мобільні ігри та використовувати кілька програм одночасно. 4 ГБ оперативної пам’яті достатньо, щоб не боятися гальм, зависань та інших проблем із продуктивністю.

Більшість моделей з 2 ГБ ОЗУ нормально справляються з використанням браузерів, соціальних мереж, плеєрів та базовими можливостями смартфона. Але ситуація варіюється від бренду до бренду – з деякими пристроями проблем не має, а інші почнуть зависати і працювати повільніше, якщо запущено більше 3-4 програм одночасно.

Купувати смартфон із 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті варто у таких випадках:

Якщо телефон потрібен для запуску вимогливих мобільних ігор: гонки, шутери, розраховані на багато користувачів ігри в онлайн-режимі. Багато останніх вимагають не менше 8 ГБ ОЗУ на телефоні для комфортної гри.

Якщо на телефоні часто працюють “важкі” програми (наприклад, програми для обробки зображень) або смартфон використовується для роботи.

Для робочих потреб (програм Microsoft Office, спеціалізованих додатків і т.д.) підійде і пристрій з 4 ГБ, але оскільки споживання ОЗУ варіюється від програми до програми, смартфон з 6 ГБ буде кращим вибором. Такого обсягу, напевно, вистачить для стабільної роботи без гальм, коли на смартфоні одночасно запущено та використовується кілька вимогливих програм. А ось 4 ГБ іноді буде недостатньо, через що телефон може періодично підвисати.

Смартфон із 12 ГБ купувати практично безглуздо, тільки якщо на ньому не планується запускати ігрові новинки на максимальних налаштуваннях графіки.

Підсумки

Таким чином, для комфортного використання браузерів, соціальних мереж, невибагливих мобільних ігор та інших повсякденних потреб на смартфоні достатньо мати 4 ГБ оперативної пам’яті. Це оптимальний обсяг, який дозволяє уникнути і гальм, і переплати за покупку смартфона.