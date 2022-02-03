Дослідники розповіли, чому в Індії та Китаї, насправді, так багато людей

Багато країн світу серйозно стурбовані тим, щоб збільшити чисельність населення, заповнити людьми віддалені райони, забезпечити економіку робочою силою. Такі проблеми стосуються навіть розвинених країн.





Канаді, Швеції, Італії, Ірландії та багатьох іншим державам елементарно не вистачає дорослого населення для подальшого розвитку. У деяких країн ця проблема настільки гостра, що вони навіть готові платити за переїзд.

На цьому фоні різко виділяються Індія та Китай, які мають протилежну проблему — як упоратися з перенаселеністю своїх територій? Ці держави буквально задихаються від кількості людей.

Але чому Китай та Індія так густо заселені? Як сталося, що на цих територіях живе людей більше, ніж у десятках найбільших країн світу, разом узятих?

Гальмувати там, де інші стимулюють

На 2021 рік Китай нарахував на своїй основній території 1,4 млрд. людей. І це ще без урахування Гонконгу, Макао та Тайваню. За 2021 рік народилося понад 10 млн. дітей, а мешканців стало на 480 тис. осіб, або на 5% більше. Не відстає й Індія: маючи майже 1,4 мільярди, країна за рік приросла ще на 17 з гаком мільйона.

Діаграма населення світу за країнами

У цих двох країнах проживає фактично третина землян.

Україна з 41 мільйоном на відносно великій території виглядає більш ніж скромно. На одного українця припадає 34 китайці і стільки ж індусів. Щільність населення в Індії – 428 мешканців на кілометр, а в Україні – 74.

Дві гіпернаселені країни стурбовані зниженням народжуваності, а Китай у ХХ столітті вживав для цього дуже жорстких заходів у рамках політики одна сім’я – одна дитина. Не допомогло, країни, як і раніше, перенаселені.

Більше народжують?

Традиційно вважається, що причина лежить у високій народжуваності. Але це не так. Індія за кількістю новонароджених на 1000 осіб перебуває лише на 87 місці у світі, а Китай – на 168, Україна – 189. У Німеччині, Франції, США та інших розвинених країнах рівень народжуваності вищий, ніж у Китаї, але навіть цим державам далеко до чисельності китайців та індусів.

Діти Індії

У чому причина такої перенаселеності цих двох країн?

Раніше розпочати!

Основною причиною є те, що історія цивілізації на цих територіях почалася набагато раніше за всі інші з нині існуючих.

Стародавні греки ще тільки-но починали будувати свої міста, Риму не існувало, а на території сучасного Китаю вже були держави. Олександра Македонського зустріли війська на той час вже давньої індійської цивілізації.

Виникали і зникали імперії персів, римлян, візантійців, а в Китаї та Індії тривала безперервна історія тих самих цивілізацій, у яких народжували дітей, збільшуючи населення.

Звичайно, на території Індії та Китаю були періоди воєн та епідемій, коли населення скорочувалося, але вони чергувалися з періодами підйому.

Чаювання в Стародавньому Китаї

Те саме відбувалося і в інших державах світу. Але Китай та Індія втрачали та збільшували населення, маючи його свідомо більше. Тому що їхня безперервна історія цивілізації тривала довше. Вчені припускають, що розвинена культура була вже 5 тисячоліть тому, а історія країн Шан-Інь підтверджується письмовими джерелами з XVII століття до н.е.

Це порівняно з накопичувальним вкладом у банку — той, хто відкрив його раніше, за рахунок відсотків, що набігли, має більшу суму, ніж той, хто поклав гроші пізніше.

Але чому саме у цих місцях цивілізації безперервно існують уже так довго?

Річки та тепло

Вчені припускають, що причиною такого стабільного існування цивілізації в Індії та Китаї є сприятливі умови: повноводні річки, м’який клімат, що дозволяє отримувати врожай майже цілий рік, різноманітність ландшафтів і ресурсів, що давало все необхідне для існування великих держав.

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