SMS від банку – що потрібно знати українцям, щоб не втратити свої гроші

Ми досить багато писали, що не рекомендуємо користуватися SMS банком – краще поставити офіційний додаток, оскільки в ньому є цілий ряд захисту: пуш – повідомлення перехопити практично нереально, в багатьох банківських додатках є свій антивірус і захист від шахраїв.





Але все одно SMS від банку приходять і повністю їх не відключити – адже, щоб поставити додаток, потрібно вводити код з SMS.

Спеціально для наших читачів ми підготували кілька важливих пунктів, які краще розуміти і дотримуватися, щоб не втратити своїх грошей.

1. Не зберігайте SMS від банку. Краще взагалі видаляти відразу. Навіть з балансом. Якщо вірус проникне в смартфон і отримає доступ до SMS, то перше, що зробить шкідлива програма – проаналізує чи є SMS від банку.

2. По можливості вимкніть мобільний банк (переказ грошей через SMS) – користуйтеся додатком або веб-версією банку, де в SMS вам приходить код.

3. Дотримуйтесь «правило двох пристроїв». Якщо немає можливості або бажання ставити банківський додаток, то користуйтеся «правилом двох пристроїв». На одному пристрої (наприклад, комп’ютері) використовуйте онлайн банк, а на телефоні отримуйте смс. Таким чином, ризик перехоплення SMS повідомлення буде дорівнювати 0.

4. Буде краще, якщо коди від банку будуть приходити на звичайну кнопкову звонилку, яка не має доступу до мережі інтернет. На сьогоднішній день це практично 100% надійний спосіб зберігати гроші в банку.

5. Все що вам приходить через SMS від банку призначається тільки для вас. Навіть службі безпеки банку не потрібні ваші коди. Пам’ятайте! Що всі коди використовуються для перевірки різних операцій і якщо зловмисник отримає від вас ці заповітні цифри, то він може списати гроші з вашої картки, взяти кредит на ваше ім’я і накоїти багато різних справ.

За підсумком дамо дві важливих поради:

1. Не спілкуйтеся з тими, хто дзвонить вам від імені банку. Просто завершіть розмову і передзвоніть в банк самі. Цей універсальний спосіб на 100% захистить вас від шахрая.

2. Не зберігайте багато грошей на карті. Для платежів у мережі використовуйте віртуальну карту, а основні гроші зберігайте на рахунку і переводіть на карту тільки тоді, коли плануєте витратити.