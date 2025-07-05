Який смартфон Poco купити: кращі варіанти в 2025 році

Розібратися в тому, який смартфон Poco кращий, і раніше було непросто, але в 2025 році Xiaomi випустила ще більше моделей, і тепер, задаючи питання «Який Poco вибрати?», у варіантах і поєднаннях можна заплутатися:

Poco M7 Pro або Poco M6 Pro, який я не раз називав найкращим недорогим смартфоном.

Poco X6 Pro або Poco X7 Pro — а може, і зовсім віддати перевагу Poco X7?

Або доплатити і купити Poco F7 — новинку, яка наробила галасу ще до виходу?

Купити перший флагман бренду (Poco F7 Ultra) або віддати перевагу Poco F7 Pro, який помітно подешевшав?

Кращий з недорогих смартфонів

Здавалося б, вибір очевидний — Poco M7 Pro, але не все так просто. Від торішнього Poco M6 Pro новинка відрізняється:

Трохи більшим запасом продуктивності

Захистом корпусу (IP64)

Дисплеєм, який на папері став гіршим, але фактично ви не помітите різниці

Звуком, який став менш басовитим і чітким

Менш потужною зарядкою (45 Вт проти 67 Вт)

Якщо поглянути на ціну, логіка Xiaomi стає ще більш незрозумілою:

Poco M6 Pro — ціна починається від 7 000 і перевищує 10 000 гривень.

Poco M7 Pro можна знайти на різних онлайн-майданчиках за 5 000–7 000 гривень.

— Виходить, що потрібно купувати M7 Pro?

— Ні.

— Значить, все-таки M6 Pro?

— Ні. Пропоную забути про існування серії «M», адже за 8–9 тисяч можна купити Poco X7.

Poco X7 Pro и Poco X7

Чому варто переплатити?

Перше — дисплей, а якщо говорити точніше, його чіткість. Екран Poco X7 я легко сплутаю з екранами дорожчих смартфонів.

Друге — продуктивність. Якщо ви плануєте користуватися смартфоном близько 2–3 років, для вас вона важлива.

Я міг би сказати, що X7 швидший за M7 Pro в тестах на 50 %, але ми ж дорослі люди і розуміємо, що цифри AnTuTu нічого не показують.

Зараз (в Hyper OS 2) відмінностей в роботі немає. Анімації плавні, а різниця в швидкості відкриття додатків мінімальна — факт.

Але в майбутньому відмінності будуть помітні — в основному за рахунок більш потужного процесора в Poco X7, адже типи пам’яті у цих смартфонів однакові, такі ж, як у Redmi Note 14 Pro Plus.

За часом роботи екрану Poco X7 поступається Poco M7 Pro на 40 хвилин (у змішаному режимі: спілкування, відео, трохи ігор і зйомки), але таку різницю я не вважаю істотною.

А ось щодо камер лідер очевидний — X7. Фотографії виходять більш чіткими, а при зйомці відео помітна більш якісна стабілізація.

Знято на Poco X7

Додайте до всіх переваг повноцінний захист IP68 і різні програмні особливості — і ви зрозумієте, чому невелика переплата в цьому випадку має сенс.

Зрозуміло, якщо мова не йде про покупку в роздріб, де ціни об’єктивно завищені.

Кращий смартфон Poco середнього класу

Важливе зауваження: не купуйте версію з 8 ГБ оперативної пам’яті, щоб мати запас продуктивності на кілька років.

Коротко порівняю основних претендентів, враховуючи досвід використання:

Poco X6 Pro або Poco X7 Pro

Після появи Poco X7 Pro пройшло чимало часу, і основні програмні недоліки усунені.

Вибираючи між цими смартфонами, слід віддати перевагу новинці, хоча ніякої істотної різниці в продуктивності та камерах ви не помітите.

Відмінності будуть помітні в часі роботи екрану (X7 Pro працює на годину-півтори довше), захисті корпусу та швидкості зарядки.

Чи буду я оновлюватися з Poco X6 Pro на Poco X7 Pro? Ні. Але якби купував зараз — взяв би новинку.

Poco X7 Pro або Poco F7

Відразу зазначу, що відгук про Poco F7 сформований на основі думки однієї людини, яка користувалася ним близько 12 годин.

Різниця в продуктивності є, але помітити її ви зможете тільки через великий проміжок часу і сотні встановлених додатків.

У руці зручніше лежить Poco X7 Pro, так як F7 просто величезний (6,83 дюйма).

Яскравість дисплея в автоматичному режимі не відрізняється, за передачею кольорів також немає видимих відмінностей.

Звук і вібрація кращі в Poco F7 — це помітно навіть на етапі налаштування.

В обох смартфонах серйозно варто ставитися тільки до основної камери, яка в Poco F7 показує більш художні результати при зйомці фото (щодо стабілізації відео відмінностей немає).

Час роботи відрізняється на десятки хвилин. Незважаючи на більш ємний акумулятор, Poco F7 швидше розряджається в режимі спокою (вночі), що зрівнює середні показники.

Упевнений, що це суто програмна проблема, яка буде вирішена, як і періодична втрата зв’язку.

Резюмую:

Зовні я б вибрав Poco F7

Зручніше користуватися Poco X7 Pro

Різниця в продуктивності не відчувається

За камерами — трохи краще Poco F7

Віртуальні датчики в обох моделях працюють задовільно (не як у перших поколіннях)

До частоти ШІМ, плавності роботи, звуку, роботи NFC і GPS претензій немає

Встановлення Google Камери можливе на обидва смартфони, але на Poco F7 її простіше підібрати через процесор від Snapdragon

Флагманські смартфони Poco

Якщо ви запитаєте мене, що вибрати — Poco F7 Pro або F7 Ultra — я без сумнівів відповім: Poco F7 Pro.

Причин (крім ціни) кілька:

Екрани ідентичні, але у F7 Pro тонші рамки

Snapdragon 8 Elite надлишковий, а процесор Poco F7 Pro буде актуальним не менше, ніж у Ultra

Основні камери однакові, а телеоб’єктив у F7 Ultra не тягне на звання флагманського. Схожі (за якістю фото) телевіки можна знайти в дешевших смартфонах (наприклад, від Realme).

Батарея і час роботи більше в Poco F7 Pro

Я не хочу називати Poco F7 Ultra невдалою моделлю, просто зробити безкомпромісний універсальний смартфон і для ігор, і для фото у них не вийшло.

Коріння цього бренду йде від максимально потужного «заліза» за мінімальний бюджет, а ті, хто хоче камерофон, навряд чи розцінюють F7 Ultra як конкурента Vivo або Xiaomi.

При цьому Poco F7 Pro є тим, за кого себе видає — без спроби залізти в нішу ультрафлагманів без належних характеристик.