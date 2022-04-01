Як використовувати пилосос, щоб він служив довго: поради експертів

Пилососи – пристрій досить надійний. Але і вони можуть вийти з ладу, якщо не дотримуватися простих правил експлуатації. Ми зібрали головні.





Слідкуйте за потужністю всмоктування

Падіння потужності всмоктування не просто впливає на якість збирання. Повітряний потік у пилососі виконує ще й функцію охолодження двигуна. Якщо потік слабкий, двигун може перегрітися та вийти з ладу. Тому в процесі збирання слід стежити, щоб потужність всмоктування не падала.

А падає вона зазвичай через засмічення. Це може бути шерсть тварини у вигині щітки, великий шматок паперу в трубі, щільно заповнений мішок або просто брудний фільтр. Як правило, при виникненні засмічення змінюється звук роботи пилососу. Деякі пилососи (наприклад, Kärcher та Dayson) мають автоматичну систему захисту двигуна від перегріву. Якщо вона спрацює, пилосос просто перестане працювати. В цьому випадку потрібно відключити його від мережі і дати остигнути хоча б годину, а потім розбиратися в причинах.

Щоб пилосос працював справно і служив довго, не забувайте спорожнювати основний фільтр після кожного використання. У випадку з апаратами для збирання сухого та вологого сміття використовуйте патронний (або поропластовий) фільтр під час роботи в обох режимах. При чистці в сухому режимі крім поропластового фільтра додатково встановлюйте мішок для пилу. Варто також пам’ятати, що при збиранні дрібнодисперсного пилу фільтр-мішок забивається швидше, хоча візуально може бути незаповненим.

Не забувайте очищати фільтри

Ми вже з’ясували, що це може призвести до перегріву двигуна. Але якщо фільтр забитий не критично, двигун хоч і не перегрівається, але працює в режимі підвищених навантажень. Так що в ідеалі після кожного збирання краще очищати фільтри.

Таких у пилососах два: передмоторний (зазвичай виглядає як губка) та HEPA (на виході). Як правило, обидва можна промивати, хоча HEPA зустрічаються одноразові. Але саме промивати під струменем води, тобто не використовувати миючі засоби. Після миття обов’язково потрібно дати фільтрам висохнути і потім встановлювати в пилосос.

Не використовуйте пилосос не за призначенням

Якщо пилосос призначений для сухого прибирання, не варто збирати пролиту рідину. Крім того, побутові моделі не дуже підходять для прибирання квартир після ремонту. Велике сміття може розбити пластиковий бак, а дрібнодисперсний пил (наприклад, після ошкурювання стін) – швидко забити фільтр і навіть проникати через нього.

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