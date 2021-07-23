Зовсім скоро смартфони визначатимуть неприємний запах з рота

Люди ніколи не можуть бути впевненими в свіжості свого дихання. Але і визначити самостійно і достовірно, наскільки воно свіже, теж не можуть. На цьому грунті виникають різні ситуації, коли люди можуть відчувати себе невпевнено, а звертатися до сторонніх людей вкрай незручно.





У Кореї знайшли рішення цієї застарілої проблеми.

Дослідники звернули увагу на те, що основним компонентом, що дає неприємний запах, є сірководень. Виявити його наявність зараз можна тільки лабораторно з використанням громіздкого обладнання. Вчені звернулися до досліджень попередніх років і виявили те, на що раніше не звертали уваги – деякі метали можуть змінювати провідність під час контакту з газами, що містять сірку, в тому числі, і сірководнем.

На цьому принципі був розроблений детектор, здатний досить точно визначати наявність сірководню, що характеризує неприємний запах.

Точність складає не менше 86%, що вже досить для практичного застосування. Технологія, як повідомляють розробники, може бути покращена, відповідно, точність може бути вище. Сам детектор має вкрай компактні габарити, що дозволить йому в майбутньому бути вбудованим в найрізноманітніші гаджети, наприклад смартфони.