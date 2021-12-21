Як підтягнути якість зйомки навіть на дешевому Android смартфоні

Існує помилкова думка, що дешеві телефони нездатні робити якісні фотографії. Мовляв, у них завжди будуть проблеми із деталізацією, кольоропередачею тощо. Насправді, це не так. У цій статті ми зібрали кілька робочих порад, які допоможуть вам підтягнути якість зйомки навіть на дешевому телефоні.





Попрацюйте з освітленням

Освітлення дуже впливає на якість фотографії. Найкраще знімки вийдуть, якщо робити їх за природного світла. Це не означає, що треба обов’язково йти на вулицю – у квартирі джерело природного світла – вікна.

Ще один варіант – штучне світло. Звичайно, з ним фотографії будуть виглядати трохи гірше, ніж у першому випадку, але це все ж таки краще, ніж знімати в темряві або зі спалахом. Останню взагалі варто використовувати якомога рідше.

Візьміть стабілізатор

Найвища якість буде у того кадру, який зняли за допомогою статично розташованої камери. Тому будь-який фанат мобільної зйомки просто зобов’язаний витратитись на цей аксесуар. Особливо це стосується тих людей, у яких через ті чи інші причини сильно трясуться руки.

Завантажте GCam

Стандартна програма камери серйозно обмежена в плані функціоналу. Тут на допомогу приходить Google Cam. Ось уже кілька років усі експерти в один голос твердять, що це найкращий додаток у своєму роді.

Він дозволяє тонко налаштувати параметри фото: насиченість, експозицію, контрастність, вручну виставити баланс білого і відрегулювати взагалі все, що тільки заманеться. Плюс у Google Cam багато корисних функцій, здатних підтягнути якість фото навіть на старому телефоні.