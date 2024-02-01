ПриватБанк блокує рахунки за “надлишкові” перекази коштів: названо допустимий ліміт

Вкотре один з клієнтів ПриватБанку поскаржився на те, що йому заблокували рахунок, хоча він начебто нічого й не порушував. ПриватБанк же вважає інакше. Рахунок було заблоковано за надмірну кількість переказів, яку здійснив клієнт. Фінансовий моніторинг фіксує подібну активність та вважає її підозрілою.

“Здійснив досить багато операцій з грошовими переказами на карти інших людей, цілком ймовірно, було досягнуто ліміту на місяць. При спробі зайти в акаунт видає помилку, при дзвінку на 3700 автовідповідач повідомляє, що мій акаунт заблокований і мені необхідно вказати реквізити іншого банку для перерахування залишку коштів на рахунку“, – поскаржився клієнт ПриватБанку на сайті Мінфіну.

То яка кількість переказів є допустимою?

Наразі саме ПриватБанк (в інших банках ця цифра може відрізнятися) дозволяє клієнтам здійснювати по 200 переказів на місяць — в межах України. І до 20 переказів можна здійснювати закордон. Якщо ж клієнт хоче здійснювати більше переказів, тоді йому потрібно оформлюватись підприємцем, адже в протилежному випадку така активність з картки звичайної фізичної особи виглядає підозрілою.

Зрештою ПриватБанк так і відповів клієнту на його скаргу.

“Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні“, – відповіли представники банку.

За що ще можуть блокувати рахунок?

Фінансовий моніторинг охоплює велику кількість пунктів порушуючи, які ви можете залишитись без доступу до своїх рахунків.

Зокрема, блокувати можуть навіть за невчасне оновлення даних. Інколи клієнтам приходить сповіщення про необхідність оновити свої дані. Це сповіщення може прийти як на мобільний номер, так і в мобільному банкінгу. Якщо таке прийшло, потрібно одразу ж виконати всі вказівки фінустанови.

Також блокують за перекази сум більших ніж 400 000 гривень. За здійснення великих покупок у нічний час, за будь-які операції з криптовалютою тощо.