Sony розкрила назви безкоштовних ігор березневої добірки для передплатників PlayStation Plus

Передплатники базового тарифу PlayStation Plus у березні отримають доступ до трьох безкоштовних ігор, до списку яких увійдуть шутер Battlefield 2042, пригодницький проект Minecraft: Dungeons та CodeVein, екшн-RPG від From Software. Про це компанія Sony оголосила в рамках шоу State of Play, яке відбулося увечері 23 лютого.

У свою чергу каталог ігор, доступних для передплатників дорожчих тарифів – Extra та Premium – поповнять ще п’ять тайтлів: Rainbow Six: Extraction, Immortals Fenyx Rising, Ghostwire: Tokyo, збірка Uncharted: Legacy of Thieves Collection, а також Tchia. Примітно, що Tchia – це найновіша пригодницька гра для консолей Sony, яка потрапить до пулу безкоштовних ігор відразу після релізу.

Всі перелічені тайтли будуть доступні передплатникам PlayStation Plus 21 березня 2023 року.

У рамках State of Play компанія Sony також показала багато нових трейлерів до таких ігор, як The Foglands, Synapse, Journey to Foundation, Before Your Eyes, Humanity, Goodbye Volcano High, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Baldur’s Gate 3, Wayfin Street Fighter 6, ремейк Resident Evil 4, а також Suicide Squad: Kill the Justice League.