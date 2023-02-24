Чехія допомагає ЗСУ обдурювати окупантів: стали відомі деталі

Всі ми не одноразово чули заяви окупантів про те, що вони знищили ледь не десятки американських систем залпового вогню HIMARS. Це виглядає доволі дивно, адже цифри, які називають окупанти набагато перевищують кількість систем, які отримала Україна.

Українська армія вводить ворожу армію в оману, використовуючи надувні макети ракетних систем M270 та HIMARS. Такі надувні макети виготовляють в Чехії. Саме цим пояснюються дивні заяви окупантів про знищення цих систем залпового вогню.

Що відомо про фальшиві цілі

Надувні макети систем HIMARS та M270 показали кореспонденти чеського телебачення. Днями відеоматеріал з’явився в Twitter. Офіційна Прага активно допомагає Україні в боротьбі з окупантами. Відомо, що надувні фальшиві цілі виготовляють в чеському містечку Дечин. За місяць там створюють близько 25 одиниць таких приманок.

Щодо кількості подібних приманок в розпорядженні Збройних сил Україні нічого не відомо. Звісно, використання подібних фальшивих цілей є воєнною таємницею. Якщо орієнтуватися на інформацію, яку озвучують представники армії окупанта, то рф вже знищила у 2,5 раза більше ракетних систем, ніж Україна отримала від західних партнерів.

Росія використовує дороговартісні високоточні ракети для знищення дешевих надувних цілей.

Як показує практика, подібні дії приносять результат. Окупанти радіють своїм “успіхам” та звітують про знищення дороговартісних систем HIMARS, а Збройні сили України продовжують наносити високоточні удари по ворожих складах, скупченнях техніки та живої сили противника.

Додамо, що станом на 24 лютого 2023 року, тобто через рік після повномасштабного вторгнення ворога, до України надійшли перші 14 одиниць танків Leopard від Польщі. Це лише початок. Спільними зусиллями цивілізованого світу ми здобудемо перемогу та повернемо під контроль офіційного Києва всі тимчасово окуповані території, включно з Донбасом та Кримом.