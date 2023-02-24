ЗСУ отримали рідкісні БТР SKOT: що відомо про ці машини

Львівська бригада територіальної оборони отримала від волонтерів рідкісний бронетранспортер спільного виробництва Польщі та Чехословаччини. Мова йде про бронетранспортер, який було створено ще в 60-х роках минулого століття. Машини ОТ-64 SKOT передадуть українській армії. Звісно, ці машини відремонтують та оснастять більш сучасним обладнанням. Таким чином, броньовики SKOT, яких є чимало на складах, принесуть користь в боротьбі з ворогом.

Що відомо про SKOT

Бронетранспортери ОТ-64 SKOT класифікуються як колісні плаваючі БТР. Вони є спільною розробкою польських та чехословацьких спеціалістів. У броньовика колісна формула 8х8. Озброєння броньовиків буде відрізнятися в залежності від модифікації. Загалом БТР SKOT може комплектуватися важкими гранатометами СПГ-9, ПТУР 9М14, 12,7-мм кулеметом ДШК або 7,62-мм кулеметом ПКТ.

Рухається бронетранспортер завдяки 8-циліндровій дизельній силовій установці T-928-14 виробництва автомобілебудівної компанії Tatra. Потужність БТР складає 180 кінських сил.



На шосе броньовик SKOT здатен розганятися до 95 км на годину. Швидкість пересування БТР у воді не перевищує 9 км на годину.

В якості броні на цих БТР використовують зварені стальні пластини, товщина яких може бути різною, від 6 до 13 мм.

Керувати таких БТР можуть лише дві особи. Однак вмістимість броньовика в залежності від модифікації складає від десяти до вісімнадцяти осіб.

Попри те, що БТР SKOT не є новинкою, машина здатна безпечно доставляти військовослужбовців на бойові завдання та загалом робить пересування бійців більш безпечним.

Зараз будь-яка зброя допомагає Україні наближати перемогу. Однак вже 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення окупантів на нашу територію, наші ЗСУ отримають перші 14 одиниць важких танків Leopard від Польщі.

І це лише початок. Спільним зусиллями всього цивілізованого світу ми зможемо здолати ворога та здобути таку довгоочікувану перемогу.