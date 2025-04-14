ДВЗ чи Електро: німецький автоклуб визначив які авто надійніші

Німецький автоклуб ADAC опублікував статистику, згідно з якою сучасні електромобілі демонструють нижчий рівень поломок порівняно з автомобілями з ДВЗ. У середньому на рік на тисячу електромобілів припадає менше п’яти звернень до служби допомоги.

Згідно з даними ADAC за 2024 рік, у електромобілів, випущених із 2020 до 2022 року, фіксується 4,2 випадки поломок на 1000 автомобілів, тоді як у машин із бензиновими і дизельними двигунами – 10,4. У нових моделей розрив стає ще помітнішим: у Tesla Model Y 2022 року – менш ніж одне звернення, у Model 3 – 0,5, а у Hyundai Ioniq 5 – понад 22.

Найчастішою причиною виклику залишається 12-вольтова батарея, яка відповідальна за 50 % поломок у електромобілів і 45 % у автомобілів із ДВЗ. Електромобілі конструктивно простіші: їм не потрібна заміна масла, відсутня коробка передач та інші складні механічні вузли, що знижує ймовірність виходу з ладу.

Окремою темою залишається надійність автопілотів. За даними InsideEVs за квітень 2025 року, Tesla залишається лідером за кількістю інцидентів за участю систем автономного водіння. У період з 2020 по 2023 рік у США було зареєстровано 736 аварій за участю автомобілів Tesla, що перебували під керуванням автопілота. Це порушує питання не до самих електромобілів, а до ступеня зрілості та надійності допоміжних систем.

Хоча електромобілі поки що не пройшли повноцінну перевірку часом на горизонті понад 10 років експлуатації, зібрані дані вже свідчать про стійку тенденцію: електромобілі стають надійнішими в повсякденному використанні.