500 км запасу ходу за 12 хвилин і ресурс понад мільйон кілометрів: у Китаї почали виробляти нові батареї для електромобілів

Виробник акумуляторів Svolt Energy повідомив про випуск першої серійної партії батарей Dragon Armor на підприємстві в місті Чанчжоу, провінція Цзянсу. Це напівтвердотільні акумулятори нового покоління, які поєднують переваги традиційних літій-іонних батарей із перспективними технологіями твердотільних елементів. Компанія стверджує, що розробка дозволить суттєво скоротити час заряджання електромобілів, підвищити безпеку та забезпечити тривалий термін експлуатації.

Як повідомляє видання CnEVPost із посиланням на керівництво Svolt, нові акумулятори вже зацікавили кількох автовиробників. Однак конкретні марки та моделі електромобілів, які першими отримають такі батареї, поки не називають.

Заряджання на 500 км лише за 12 хвилин

Головною особливістю Dragon Armor стала підтримка надшвидкого заряджання потужністю до 6C. Акумулятор побудований на високовольтній архітектурі 900 В, що дозволяє передавати значну кількість енергії за короткий проміжок часу. За розрахунками Svolt, лише за 12 хвилин заряджання батарея здатна накопичити достатньо енергії для подолання приблизно 500 кілометрів.

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Втім, ці показники поки варто сприймати як заявлені характеристики виробника. Компанія не розкрила умови випробувань, параметри зарядної станції та модель автомобіля, для якого розраховували запас ходу. Також важливо розуміти, що йдеться не про повне заряджання батареї за 12 хвилин, а саме про поповнення енергії, еквівалентне певній відстані. Реальні результати залежатимуть від температури акумулятора, потужності зарядної станції та енергоспоживання конкретного електромобіля.

Для відведення тепла інженери застосували систему рідинного охолодження, яка працює одночасно з верхньої та нижньої частин акумуляторного блока. Додатково використовується спеціальна технологія нанесення матеріалів сепаратора, покликана підвищити стабільність елементів під час інтенсивного заряджання.

Більше мільйона кілометрів ресурсу

Не менш цікавою особливістю новинки став заявлений ресурс понад 3000 циклів заряджання. За оцінкою виробника, це теоретично відповідає пробігу електромобіля більш ніж один мільйон кілометрів. Водночас фактичний термін служби залежатиме від умов експлуатації, температурних навантажень і швидкості деградації акумуляторних елементів.

Особливу увагу розробники приділили механічному захисту. Нижня частина Dragon Armor має шестишарову захисну конструкцію, яка, за інформацією Svolt, забезпечує утричі вищу ударостійкість, ніж передбачено китайськими державними стандартами. Це важливо для електромобілів, оскільки пошкодження акумулятора під час наїзду на перешкоди може становити серйозну загрозу безпеці.

Напівтвердотільна технологія відрізняється від звичайних літій-іонних батарей використанням суміші рідкого та твердого електролітів. Така конструкція потенційно дозволяє покращити безпеку та щільність накопичення енергії без необхідності повністю переходити на дорогі твердотільні матеріали. У Svolt вважають, що подібні акумулятори залишатимуться актуальними навіть після появи повністю твердотільних батарей.

Коли нові акумулятори з’являться в автомобілях

Запуск серійного виробництва означає, що технологія вже вийшла за межі лабораторних прототипів. Проте Svolt поки не повідомила обсяг першої партії, вартість готових акумуляторів та терміни початку постачання конкретним автовиробникам. Тому говорити про швидку появу Dragon Armor у масових електромобілях ще зарано.

Раніше компанія заявляла, що прагне наблизити собівартість напівтвердотільних батарей до звичайних літій-іонних акумуляторів. Якщо цього вдасться досягти, технологія може поступово поширитися за межі дорогих електромобілів преміального сегмента. Наразі головним питанням залишається не лише швидкість заряджання, а й здатність виробника забезпечити заявлену довговічність і безпеку під час тривалої реальної експлуатації.