Українці часто недооцінюють ці автомобілі, а дарма: вони недорогі, а в Африці їздять десятиліттями

Серед українських автомобілістів Renault, Peugeot та Citroën мають неоднозначну репутацію. Одні власники цінують їх за комфорт, економічність і доступність запчастин, тоді як інші побоюються проблем із двигунами та електронікою. Проте достатньо подивитися на автомобільний парк Марокко, щоб побачити інший бік французького автопрому. Там навіть старі машини, яким виповнилося 20–30 років, продовжують щодня перевозити пасажирів і вантажі.

На дорогах Марокко поширені Renault Clio, Kangoo, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, а також Dacia Logan і Sandero. Частина цих автомобілів має значні пробіги, пошкоджені кузови та далеко не ідеальний зовнішній вигляд, але залишається в експлуатації. Причому умови використання не завжди легкі: висока температура, запилені дороги, гірські маршрути та інтенсивне щоденне навантаження створюють серйозні випробування для техніки.

Чому старі Renault, Peugeot та Citroën служать так довго

Головна перевага багатьох популярних моделей полягає в порівняно простій конструкції. Атмосферні бензинові двигуни, перевірені дизельні агрегати, механічні коробки передач і нескладна підвіска роблять обслуговування доступнішим. Для автомобіля, який використовується щодня, це нерідко важливіше за сучасне обладнання або високі динамічні характеристики.

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Французькі автомобілі в Марокко

Особливо показовими є Renault Kangoo, Peugeot Partner та Citroën Berlingo. Ці моделі створювали насамперед як практичний транспорт, здатний перевозити людей і вантажі. Їхня підвіска добре пристосована до нерівних доріг, а популярність окремих поколінь забезпечила широкий вибір запчастин. Завдяки цьому навіть автомобіль із великим пробігом часто економічно доцільно ремонтувати, а не відправляти на утилізацію.

Ще одним важливим фактором є місцева автомобільна інфраструктура. У Марокко працюють заводи Renault Group, які випускають Dacia Sandero, Logan, Jogger та інші моделі. Тривала присутність брендів сприяла розвитку мережі сервісів, постачання комплектувальних і накопиченню досвіду ремонту. Це частково пояснює, чому старі автомобілі залишаються на дорогах так довго.

Французькі автомобілі в Марокко

Водночас велика кількість машин поважного віку не означає, що вони ніколи не ламалися. Часто секрет довговічності полягає саме в можливості швидко й недорого усувати несправності. У країнах, де вартість ремонту відносно невисока, відновлення старого автомобіля може залишатися вигідним набагато довше, ніж на ринках із дорогим обслуговуванням.

Які французькі автомобілі варто розглядати в Україні

Для українського покупця цей досвід також може бути корисним. На вторинному ринку представлені численні Renault Megane, Clio, Kangoo, Logan, а також Peugeot 308, Partner і Citroën Berlingo. Однак орієнтуватися лише на марку не варто: надійність конкретного автомобіля значною мірою залежить від покоління, двигуна, коробки передач та історії обслуговування.

Наприклад, окремі покоління бензинових двигунів 1.2 PureTech, які встановлювали на автомобілі Peugeot та Citroën, отримали проблемну репутацію через передчасне руйнування ременя ГРМ, що працює в моторній оливі, та підвищену витрату мастила. Масштаб проблеми виявився настільки значним, що концерн Stellantis запровадив спеціальну програму компенсацій і розширеного гарантійного покриття для певних версій цих агрегатів.

Не менш важливо враховувати особливості українського клімату. У Марокко автомобілі значно рідше стикаються з дорожньою сіллю та тривалими морозами, які прискорюють корозію кузова й елементів підвіски. Тому старий Renault або Peugeot, який добре зберігся в теплій країні, не обов’язково матиме аналогічний стан після багатьох років експлуатації на українських дорогах.

У підсумку французькі автомобілі не варто автоматично вважати ані ненадійними, ані надзвичайно довговічними. Досвід Марокко показує, що прості та добре відомі механікам моделі здатні залишатися корисними десятиліттями. Для покупця в Україні головне — вибрати вдалу модифікацію, перевірити технічний стан і заздалегідь оцінити вартість майбутнього обслуговування.