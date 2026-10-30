Украинцы часто недооценивают эти автомобили, а зря: они недорогие, а в Африке на них ездят десятилетиями

Среди украинских автомобилистов Renault, Peugeot и Citroën имеют неоднозначную репутацию. Одни владельцы ценят их за комфорт, экономичность и доступность запчастей, тогда как другие опасаются проблем с двигателями и электроникой. Однако достаточно взглянуть на автомобильный парк Марокко, чтобы увидеть другую сторону французского автопрома. Там даже старые машины, которым исполнилось 20–30 лет, продолжают ежедневно перевозить пассажиров и грузы.

На дорогах Марокко широко распространены Renault Clio, Kangoo, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, а также Dacia Logan и Sandero. Часть этих автомобилей имеет значительный пробег, поврежденные кузова и далеко не идеальный внешний вид, но по-прежнему находится в эксплуатации. При этом условия эксплуатации не всегда лёгкие: высокая температура, пыльные дороги, горные маршруты и интенсивная ежедневная нагрузка создают серьёзные испытания для техники.

Почему старые Renault, Peugeot и Citroën служат так долго

Главное преимущество многих популярных моделей заключается в относительно простой конструкции. Атмосферные бензиновые двигатели, проверенные дизельные агрегаты, механические коробки передач и несложная подвеска делают обслуживание более доступным. Для автомобиля, который используется ежедневно, это зачастую важнее, чем современное оборудование или высокие динамические характеристики.

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Французские автомобили в Марокко

Особенно показательными являются Renault Kangoo, Peugeot Partner и Citroën Berlingo. Эти модели создавались в первую очередь как практичный транспорт, способный перевозить людей и грузы. Их подвеска хорошо приспособлена к неровным дорогам, а популярность отдельных поколений обеспечила широкий выбор запчастей. Благодаря этому даже автомобиль с большим пробегом часто экономически целесообразно ремонтировать, а не отправлять на утилизацию.

Еще одним важным фактором является местная автомобильная инфраструктура. В Марокко работают заводы Renault Group, выпускающие Dacia Sandero, Logan, Jogger и другие модели. Многолетнее присутствие этих брендов способствовало развитию сети сервисов, поставкам запчастей и накоплению опыта ремонта. Это отчасти объясняет, почему старые автомобили так долго остаются на дорогах.

Французские автомобили в Марокко

В то же время большое количество автомобилей солидного возраста не означает, что они никогда не ломались. Часто секрет долговечности заключается именно в возможности быстро и недорого устранять неисправности. В странах, где стоимость ремонта относительно невысока, восстановление старого автомобиля может оставаться выгодным гораздо дольше, чем на рынках с дорогостоящим обслуживанием.

Какие французские автомобили стоит рассматривать в Украине

Для украинского покупателя этот опыт также может оказаться полезным. На вторичном рынке представлено множество автомобилей Renault Megane, Clio, Kangoo, Logan, а также Peugeot 308, Partner и Citroën Berlingo. Однако ориентироваться только на марку не стоит: надежность конкретного автомобиля в значительной степени зависит от поколения, двигателя, коробки передач и истории обслуживания.

Например, отдельные поколения бензиновых двигателей 1.2 PureTech, которые устанавливались на автомобили Peugeot и Citroën, приобрели репутацию проблемных из-за преждевременного износа ремня ГРМ, работающего в моторном масле, и повышенного расхода масла. Масштаб проблемы оказался настолько значительным, что концерн Stellantis ввёл специальную программу компенсаций и расширенного гарантийного покрытия для определённых версий этих агрегатов.

Не менее важно учитывать особенности украинского климата. В Марокко автомобили гораздо реже сталкиваются с дорожной солью и длительными морозами, которые ускоряют коррозию кузова и элементов подвески. Поэтому старый Renault или Peugeot, хорошо сохранившийся в теплой стране, не обязательно будет в таком же состоянии после многих лет эксплуатации на украинских дорогах.

В итоге французские автомобили не стоит автоматически считать ни ненадежными, ни чрезвычайно долговечными. Опыт Марокко показывает, что простые и хорошо знакомые механикам модели способны оставаться в строю десятилетиями. Для покупателя в Украине главное — выбрать удачную модификацию, проверить техническое состояние и заранее оценить стоимость будущего обслуживания.