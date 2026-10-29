500 км запаса хода за 12 минут и ресурс более миллиона километров: в Китае начали производить новые аккумуляторы для электромобилей

Производитель аккумуляторов Svolt Energy сообщил о выпуске первой серийной партии батарей Dragon Armor на предприятии в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу. Это полутвердотельные аккумуляторы нового поколения, которые сочетают преимущества традиционных литий-ионных батарей с перспективными технологиями твердотельных элементов. Компания утверждает, что эта разработка позволит существенно сократить время зарядки электромобилей, повысить безопасность и обеспечить длительный срок эксплуатации.

Как сообщает издание CnEVPost со ссылкой на руководство Svolt, новые аккумуляторы уже заинтересовали нескольких автопроизводителей. Однако конкретные марки и модели электромобилей, которые первыми получат такие батареи, пока не называются.

Зарядка на 500 км всего за 12 минут

Главной особенностью Dragon Armor стала поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 6C. Аккумулятор построен на высоковольтной архитектуре 900 В, что позволяет передавать значительное количество энергии за короткий промежуток времени. По расчётам Svolt, всего за 12 минут зарядки батарея способна накопить достаточно энергии для преодоления примерно 500 километров.

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Впрочем, эти показатели пока следует рассматривать как заявленные характеристики производителя. Компания не раскрыла условия испытаний, параметры зарядной станции и модель автомобиля, для которого рассчитывался запас хода. Также важно понимать, что речь идет не о полной зарядке батареи за 12 минут, а именно о пополнении энергии, эквивалентном определенному расстоянию. Реальные результаты будут зависеть от температуры аккумулятора, мощности зарядной станции и энергопотребления конкретного электромобиля.

Для отвода тепла инженеры применили систему жидкостного охлаждения, которая работает одновременно в верхней и нижней частях аккумуляторного блока. Кроме того, используется специальная технология нанесения материалов сепаратора, призванная повысить стабильность элементов во время интенсивной зарядки.

Более миллиона километров ресурса

Не менее интересной особенностью новинки стал заявленный ресурс — более 3000 циклов зарядки. По оценке производителя, это теоретически соответствует пробегу электромобиля более одного миллиона километров. В то же время фактический срок службы будет зависеть от условий эксплуатации, температурных нагрузок и скорости деградации аккумуляторных элементов.

Особое внимание разработчики уделили механической защите. Нижняя часть Dragon Armor имеет шестислойную защитную конструкцию, которая, по информации Svolt, обеспечивает в три раза более высокую ударопрочность, чем предусмотрено китайскими государственными стандартами. Это важно для электромобилей, поскольку повреждение аккумулятора при наезде на препятствия может представлять серьезную угрозу безопасности.

Полутвердотельная технология отличается от обычных литий-ионных батарей использованием смеси жидких и твердых электролитов. Такая конструкция потенциально позволяет повысить безопасность и плотность накопления энергии без необходимости полного перехода на дорогостоящие твёрдотельные материалы. В компании Svolt считают, что подобные аккумуляторы останутся актуальными даже после появления полностью твёрдотельных батарей.

Когда новые аккумуляторы появятся в автомобилях

Запуск серийного производства означает, что технология уже вышла за пределы лабораторных прототипов. Однако Svolt пока не сообщила об объёме первой партии, стоимости готовых аккумуляторов и сроках начала поставок конкретным автопроизводителям. Поэтому говорить о скором появлении Dragon Armor в серийных электромобилях ещё рано.

Ранее компания заявляла, что стремится приблизить себестоимость полутвердотельных батарей к стоимости обычных литий-ионных аккумуляторов. Если это удастся, технология может постепенно выйти за пределы дорогих электромобилей премиального сегмента. На данный момент главным вопросом остается не только скорость зарядки, но и способность производителя обеспечить заявленную долговечность и безопасность в ходе длительной реальной эксплуатации.