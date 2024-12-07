Функції в авто, які українців більше дратують більше, ніж допомагають їм

Сучасні автомобілі перетворюються на справжні гаджети на колесах, пропонуючи масу додаткових функцій. Деякі з них дійсно полегшують життя водіїв, підвищуючи комфорт і безпеку. Однак є й такі, які більше дратують, ніж приносять користь.

Редакція GSMinfo знайшла 4 найбільш популярні.

Підсвічування логотипу

Ефектна проекція логотипу на землю має стильний вигляд, особливо в темряві. Однак жодної реальної користі така опція не несе. Вона не підвищує безпеку і ніяк не впливає на комфорт водіння. При цьому вартість автомобіля з подібною «прикрасою» збільшується, а енергоспоживання зростає.

Автопаркувальник

Функція автоматичного паркування – популярний приклад високотехнологічної системи, яка обіцяє полегшити життя власнику машини. Але на практиці, за словами експертів, автопаркувальники працюють повільно і вимагають більше часу, ніж традиційне паркування. Багато водіїв вважають за краще обходитися без цієї опції, оскільки довіряють своїм навичкам більше, ніж машині.

Керування жестами

Можливість керувати мультимедіа системою помахом руки здається кроком у майбутнє. Однак на ділі системи жестового управління часто помиляються і вимагають повторення команди. Це швидко набридає і відволікає водія від дороги. Такі функції більше дратують, ніж допомагають.

Ароматизація салону

Деякі автомобілі пропонують вбудовані системи ароматизації, які дають змогу змінювати запахи в салоні. Незважаючи на привабливу концепцію, багато водіїв називають цю опцію марною. Аромати здаються надмірно нав’язливими, а вартість заміни спеціальних картриджів іноді змушує задуматися про доцільність їхнього використання.