Что станет с аккумулятором электромобиля после 150 000 км: результаты крупного исследования

Австрийская компания AVILOO проанализировала более 500 тысяч независимых тестов аккумуляторов подержанных электромобилей, проведенных в 2022–2026 годах. Исследование охватило 20 популярных моделей из Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Австралии. Компания называет его крупнейшим независимым исследованием такого рода.

Главный вывод оказался довольно оптимистичным для владельцев электромобилей: износ тяговых аккумуляторов после значительного пробега, как правило, не так велик, как часто опасаются покупатели подержанных автомобилей.

Например, Hyundai IONIQ 5 с аккумулятором емкостью 72,6 кВт·ч после 50 000 км в среднем сохранял 97,2 % первоначальной емкости, а после 150 000 км — 92,8 %.

В Volkswagen ID.4 с аккумулятором на 77 кВт·ч этот показатель снизился с 95,3 % до 90,6 %, а в Tesla Model Y с батареей на 78,8 кВт·ч — с 94,5% до 90,3%.

Худший результат среди четырёх моделей, которые AVILOO рассмотрела более подробно, продемонстрировал Nissan Leaf ZE1 с батареей на 40 кВт·ч. После 50 000 км она сохраняла в среднем 91,1 % первоначальной ёмкости, а после 150 000 км — 86,3 %.

Небольшие батарейки изнашиваются быстрее

Одной из причин такого результата может быть небольшая ёмкость аккумулятора. Чтобы преодолеть одинаковое расстояние, автомобиль с аккумулятором меньшей ёмкости проходит больше циклов заряда и разряда.

AVILOO отмечает, что, согласно её статистике, электромобили с небольшими аккумуляторами в среднем действительно демонстрировали более быструю деградацию. На состояние аккумулятора также влияют температура, особенности зарядки, условия эксплуатации и другие факторы.

Впрочем, ещё более интересным оказалось другое наблюдение. Пробег сам по себе практически не позволяет точно определить состояние аккумулятора конкретного электромобиля.

У двух автомобилей одной модели с примерно одинаковым пробегом разница в остаточной емкости может превышать 10 процентных пунктов. По данным AVILOO, в отдельных случаях она достигала 13,5 пункта, а при большом пробеге разброс становился ещё больше.

Для Tesla Model Y такая разница после 150 000 км может означать около 46 км запаса хода между двумя внешне одинаковыми автомобилями. У Hyundai IONIQ 5 разница может составить примерно 42 км, а у Volkswagen ID.4 — около 45 км.

При покупке подержанного электромобиля пробега недостаточно

Именно этот показатель может оказаться наиболее важным для покупателей подержанных электромобилей. В случае автомобиля с ДВС пробег традиционно является одним из главных ориентиров для оценки износа. Для электромобиля ситуация сложнее: машина с большим пробегом иногда может иметь батарею в лучшем состоянии, чем аналогичная модель, пробег которой меньше.

AVILOO измеряет State of Health, или SoH, не просто по показателю, который предоставляет система управления аккумулятором самого автомобиля. Её FLASH Test подключается к OBD и использует собственную статистическую модель, которая учитывает пробег, возраст, количество циклов, разницу напряжения между элементами и другие параметры.

В то же время следует учитывать, что AVILOO самостоятельно предоставляет услуги по диагностике аккумуляторов, а в своей методике использует собственную закрытую модель. Поэтому исследование, прежде всего, дает общую картину реальной деградации, но его результаты не следует воспринимать как абсолютный рейтинг надежности моделей.

Главный вывод гораздо проще: современная батарея электромобиля вполне способна сохранить около 90 % емкости даже после 150 тысяч километров, но при покупке конкретного подержанного автомобиля состояние аккумулятора лучше проверять отдельно, а не оценивать только по цифре на одометре.