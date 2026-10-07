Не каждому нужен кроссовер. Renault намекает на возвращение минивэна Espace, на этот раз в электрическом исполнении

В 1980-х годах Renault стала пионером в сегменте европейских минивэнов. Теперь, похоже, она может одной из первых вернуться к этому формату, ведь кроссоверы нужны не всем. Компания обнародовала первое официальное фото электрического прототипа E-Space Concept. Это всего лишь концепт, но важный, поскольку он становится первой серьёзной попыткой бренда вновь выйти на рынок минивэнов.

Renault называет E-Space «перезапуском» Espace. Иными словами, концепт-кар возвращается к первоначальной идее модели, которая в первых четырёх поколениях представляла собой именно минивэн. Espace первого поколения (1984–1990) стал первым минивэном европейской марки после длительного перерыва. Ранее такой формат предлагал только Fiat Multipla первого поколения, который выпускался до конца 1960-х годов.

Дизайнеры удачно отсылают к первому Espace с помощью профиля, слегка «подрезанной» передней части кузова, формы передних крыльев и задней стойки, а также характерных окон между боковым и лобовым стеклом. Технические подробности компания пока не раскрывает. Известно лишь, что длина автомобиля составляет около 470 см, а привод — электрический.

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Гораздо интереснее другой вопрос: станет ли E-Space преемником Espace. С 2015 года эта модель уже не является минивэном. С ростом популярности кроссоверов интерес к MPV настолько снизился, что пятое поколение Espace (2015–2023) стало кроссовером, а нынешнее — уже полноценным SUV, причём самым консервативным в истории модели. В 2023 году, вместе с завершением выпуска предыдущего Scenic, Renault вообще свернула производство минивэнов на легковых платформах. А ещё в 2005–2007 годах в её модельном ряду было сразу четыре таких модели, а именно Twingo первого поколения, Scenic второго, Espace IV и Modus.

Парадоксально, но именно около 2023 года Renault начала присматриваться к возвращению минивэнов, и E-Space Concept стал первым крупным шагом в этом направлении. Автор оригинала оценивает стоимость концепт-кара примерно в миллион евро, так что это точно не прихоть. Концепт должен собрать отзывы широкой публики. Если они окажутся положительными, автомобиль может поступить в серийное производство как седьмое поколение Espace. Тем более что нынешнее поколение дебютировало в 2023 году, в 2025-м прошло обновление, а его производственный цикл может завершиться около 2030 года.

Появится ли серийная модель в Украине — говорить об этом пока рано.