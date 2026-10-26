Volkswagen представив 5-метровий седан за ціною бюджетного кросовера: 755 км запасу ходу та швидка зарядка

Volkswagen представив у Китаї новий електромобіль ID. Unyx 09, розроблений спільно з Xpeng. Великий седан отримав батарею CATL, надшвидке заряджання та привабливу ціну.

24 жовтня компанія Volkswagen Anhui офіційно розпочала продажі електричного седана ID. Unyx 09. Новинка стала другою моделлю німецького концерну, створеною у співпраці з китайським виробником Xpeng після кросовера ID. Unyx 08. Автомобіль пропонують у трьох комплектаціях із заднім або повним приводом, а максимальний запас ходу становить 755 кілометрів.

Головною перевагою моделі стала ціна. У Китаї базовий Volkswagen ID. Unyx 09 коштує від 179 900 юанів, або приблизно 1,22 млн грн ($26 800). За старшу версію просять 249 900 юанів ($37 300).

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Volkswagen ID. Unyx 09 отримав незвичайний дизайн і сучасний салон

Новинка виконана у стилі спортивного фастбека з похилим дахом, вузькими світлодіодними фарами та масивним кузовом. Довжина автомобіля становить 5081 мм, ширина — 1980 мм, а колісна база досягає 3030 мм. Таким чином, за розмірами електромобіль належить до класу великих седанів.

Серед особливостей зовнішнього оснащення — 21-дюймові колеса, гальмівна система Brembo та матричні проєкційні фари DLP. Останні можуть виводити на дорогу світлові підказки, зокрема позначення ширини автомобіля та орієнтири для руху смугою.

салон Volkswagen ID. Unyx 09

У салоні встановлені двоспицеве кермо, окремий екран цифрової панелі приладів і великий центральний сенсорний дисплей. Водієві також доступна проєкційна система доповненої реальності AR-HUD із заявленим віртуальним розміром зображення 85 дюймів. Центральна консоль обладнана бездротовим заряджанням смартфонів і прихованими підсклянниками.

Заряджання на 250 кілометрів займає лише п’ять хвилин

Volkswagen ID. Unyx 09 оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором CATL ємністю 91,96 кВт·год. Батарея підтримує технологію надшвидкого заряджання 5C, яка, за заявою виробника, дозволяє поповнити запас енергії приблизно на 250 кілометрів пробігу лише за п’ять хвилин. Для досягнення таких показників потрібна сумісна потужна зарядна станція.

Задньопривідна модифікація отримала електродвигун потужністю 230 кВт (308 к. с.) і здатна проїхати до 755 км за китайським циклом CLTC. Повнопривідна версія оснащена двома моторами загальною потужністю 370 кВт (496 к. с.), а її запас ходу становить 705 км. Слід враховувати, що китайський цикл CLTC зазвичай показує оптимістичніші результати, ніж реальна експлуатація.

Для підвищення комфорту передбачена двокамерна пневматична підвіска Vibracoustic, яка доступна у дорожчих комплектаціях. Вона доповнюється адаптивною системою регулювання жорсткості амортизаторів.

Автомобіль отримав технології автономного керування Xpeng

Однією з головних технологічних особливостей ID. Unyx 09 стала система допомоги водієві, створена за участю Xpeng. В її основі лежить процесор Turing AI з обчислювальною потужністю 750 TOPS і система VLA, яка використовує штучний інтелект для аналізу дорожньої ситуації.

Електромобіль підтримує розширені функції автоматизованого керування на дорогах і паркування. Зокрема, система здатна самостійно виконувати паркувальні маневри, працювати з дистанційним керуванням і повторювати попередню траєкторію під час руху заднім ходом. Водночас ці можливості залишаються системами допомоги водієві, а не повноцінним автономним керуванням.

У Китаї Volkswagen ID. Unyx 09 доступний у комплектаціях Ultra, Flagship та Max. Їхня стандартна вартість становить відповідно 179 900, 219 900 і 249 900 юанів — приблизно 1,22 млн, 1,49 млн та 1,69 млн грн.

Крім того, для перших покупців передбачена обмежена акція. Базовий ID. Unyx 09 Ultra у чорному кольорі пропонують за 169 900 юанів (близько 1,15 млн грн), однак така ціна діє лише для 500 автомобілів.

Інформації про можливу появу Volkswagen ID. Unyx 09 на європейському ринку наразі немає. Модель розроблена насамперед для китайських покупців і використовує технології, створені в межах співпраці Volkswagen із Xpeng.