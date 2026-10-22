Volkswagen випустив великий електричний седан за $11 880: запас ходу — до 555 км

Китайський бренд Jetta, що належить спільному підприємству FAW-Volkswagen, представив свій перший серійний електромобіль — седан M6. Новинка отримала доволі великі габарити, сучасний салон із ШІ, запас ходу до 555 км і несподівано низьку стартову ціну.

У Китаї Jetta M6 запропонували одразу в трьох комплектаціях за ціною від 79 800 до 99 800 юанів — приблизно від $11 880 до $14 850. Таким чином, навіть найдорожча версія залишається дешевшою за багато компактних електромобілів.

Великий кузов і дуже низький коефіцієнт опору

Jetta M6 побудований на електричній платформі Jetta Jiesi та позиціонується як середньорозмірний сімейний седан. Довжина автомобіля становить 4806 мм, ширина — 1868 мм, висота — 1500 мм, а колісна база сягає 2820 мм. Покупцям доступні 17- та 18-дюймові колеса.

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Однією з особливостей моделі стала аеродинаміка. Виробник передбачив 17 елементів для зменшення опору повітря, включно з активною решіткою. У результаті коефіцієнт Cd становить лише 0,208.

Зовнішність створювала спільна китайсько-німецька команда дизайнерів. Автомобіль отримав нову емблему Jetta для електрифікованих моделей, оригінальну світлодіодну оптику та наскрізні задні ліхтарі з написом JETTA.

У салоні — великий екран і одразу три ШІ-моделі

Інтер’єр виконаний за сучасною для китайських електромобілів схемою. Перед водієм розташована цифрова панель приладів, а центральне місце займає 15,6-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2,5K.

Мультимедійна система інтегрована одразу з трьома великими мовними моделями — DeepSeek, Doubao та Qwen. Вони використовуються для голосового керування, планування поїздок та інших функцій. Передбачена також підтримка Apple CarPlay, Huawei HiCar і CarLink.

Оснащення залежить від комплектації. Серед доступних опцій — 256-кольорове атмосферне підсвічування, бездротова зарядка потужністю 50 Вт і панорамний дах зі спеціальним сонцезахисним покриттям.

Передні сидіння можуть оснащуватися підігрівом, вентиляцією, пам’яттю положення та масажем. Об’єм багажника становить 542 літри, а зі складеним другим рядом його можна збільшити до 1800 літрів.

Топова Jetta M6 самостійно їздитиме містом

Для найдорожчої комплектації 555 Ultra передбачена просунута система допомоги водієві на базі процесора Horizon Robotics Journey 6M.

Комплекс використовує 11 камер, радар міліметрового діапазону та 12 ультразвукових датчиків. Він підтримує навігаційне керування NOA як на автомагістралях, так і в місті, автоматичне паркування та запам’ятовування паркувальних маршрутів.

Заявлено також 14 функцій активної безпеки, серед яких автоматичне екстрене гальмування AEB та система екстреного маневрування AES.

До 555 км на одному заряді

Jetta M6 має передній привод та пропонується з двома варіантами електромотора.

Базова версія отримала двигун потужністю 113 кВт (154 к.с.) і 230 Н·м. Розгін до 100 км/год займає 8,3 секунди. Старші модифікації оснащуються 145-кіловатним мотором (197 к.с.) із моментом 260 Н·м та прискорюються до «сотні» за 6,8 секунди.

Використовуються літій-залізо-фосфатні батареї CALB. Молодша версія має акумулятор на 42,9 кВт·год і заявлений запас ходу 465 км за циклом CLTC. Модифікації з батареєю 51,9 кВт·год можуть проїхати до 555 км.

Заявлене мінімальне споживання електроенергії становить лише 10,5 кВт·год на 100 км. Швидке заряджання батареї з 30 до 80% займає близько 25 хвилин.

Особливо цікавою Jetta M6 виглядає через ціну. Версія 465 Pro коштує 79 800 юанів, 555 Max — 89 800 юанів, а максимально оснащена 555 Ultra з міським NOA — 99 800 юанів. Фактично FAW-Volkswagen пропонує в Китаї майже 4,8-метровий електричний седан із сучасним оснащенням дешевше ніж за $12 тисяч у базовій версії.