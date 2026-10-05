Hyundai випустила IONIQ V: до 650 км запасу ходу та 27-дюймовий екран

IONIQ V став першою серійною моделлю електричної лінійки, яку Hyundai створила спеціально для китайського ринку. Автомобіль отримав клиноподібний силует, вузьку оптику та безрамкові двері. За габаритами це великий сімейний седан: довжина становить 4,9 метра, а колісна база — 2,9 метра.

На старті покупцям пропонують п’ять комплектацій. За офіційними характеристиками Hyundai, усі вони мають передній привід, а головні відмінності стосуються батареї, потужності двигуна та оснащення.

Дві батареї та швидке заряджання

Версії з індексом 540 оснащені літій-залізо-фосфатним акумулятором місткістю близько 53,5 кВт·год і двигуном на 140 кВт. Для модифікацій 650 передбачені батарея на 66,85 кВт·год та електромотор потужністю 168 кВт.

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Заявлений запас ходу становить відповідно 540 і 650 км за китайським циклом CLTC. Ці показники не варто прямо порівнювати з європейськими вимірюваннями WLTP: методики відрізняються, а реальна дальність залежатиме від швидкості, температури та використання кліматичної системи.

Для обох батарей виробник вказує заряджання від 30% до 80% за 20 хвилин. Це час поповнення частини заряду за відповідних умов, а не повного заряджання акумулятора.

У салоні встановили 27-дюймовий панорамний дисплей. Також передбачені проєкційний екран, голосовий помічник на основі мовної моделі та системи допомоги водієві, створені спільно з Momenta. Серед заявленого оснащення — дев’ять подушок безпеки й система, яка допомагає уникнути аварії через помилкове натискання педалі акселератора.

Для України строки постачання та ціни поки не оголошені. Hyundai розглядає Китай як базу для подальшого розвитку електромобілів і розширення експорту, але це ще не означає підтвердженого глобального запуску саме IONIQ V. Умови його продажу за межами китайського ринку залишаються невідомими.