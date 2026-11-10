Бренд Nokia может исчезнуть с рынка мобильных телефонов после 2029 года

Кнопочные телефоны Nokia могут исчезнуть с прилавков магазинов уже к концу десятилетия. Инсайдер smashx_60, который регулярно публикует достоверную информацию об устройствах Nokia и HMD, сообщил, что лицензионное соглашение между компаниями истекает в 2029 году. Если его не продлят, финская HMD переведет на собственный бренд и этот последний сегмент.

Официально ни Nokia, ни HMD эту информацию не подтверждали.

Как Nokia осталась только с кнопочными телефонами

HMD Global получила права на бренд в 2016 году. Тогда соглашение предусматривало эксклюзивную мировую лицензию на телефоны и планшеты Nokia сроком на десять лет. В августе 2023 года стороны пересмотрели условия, и эксклюзив должен был истечь в марте 2026 года.

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К тому времени компания HMD уже развивала линейку под собственным брендом. Последним новым смартфоном под финским брендом стал Nokia G42, представленный в июне 2023 года. Бренд Nokia сохранился только на моделях с кнопочной клавиатурой.

Осенью 2025 года выяснилось, что для них сделали исключение. Индийское агентство PTI со ссылкой на осведомлённые источники сообщало, что лицензию на кнопочные телефоны продлили примерно на три года сверх первоначального срока. На запрос журналистов компания тогда не ответила. Нынешняя утечка согласуется с этими данными и называет конечную дату.

Что будет после 2029 года

По словам инсайдера, HMD продолжит выпускать простые телефоны, но уже под собственным брендом. Этот переход фактически уже начался. В августе GSMArena обратила внимание на кнопочные модели HMD 215 4G и HMD 235 4G, которые являются теми же моделями Nokia под новым названием. Издание предполагает, что продлённая лицензия не распространяется на Европу.

Возможно, бренд Nokia вовсе не исчезнет с рынка. Источник допускает, что отдельные устройства будут появляться благодаря разовым партнерским соглашениям.

Ключевым рынком для таких телефонов по-прежнему является Индия. По оценкам IDC, в 2024 году там было продано около 54 млн кнопочных телефонов.