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Бренд Nokia може зникнути з ринку телефонів після 2029 року

Ліцензія HMD на випуск кнопкових телефонів під легендарною маркою, за даними інсайдера, діятиме ще близько трьох років. Після цього компанія планує остаточно перейти на власне ім'я.

Автор:
Андрій Оробець
Nokia Lumia
Nokia Lumia

Кнопкові телефони Nokia можуть зникнути з полиць магазинів уже до кінця десятиліття. Інсайдер smashx_60, який регулярно публікує достовірні відомості про пристрої Nokia та HMD, повідомив, що ліцензійна угода між компаніями спливає у 2029 році. Якщо її не продовжать, фінська HMD переведе на власний бренд і цей останній сегмент.

Зміст:

Офіційно ні Nokia, ні HMD цю інформацію не підтверджували.

Як Nokia залишилася тільки на кнопкових телефонах

HMD Global отримала права на бренд у 2016 році. Тоді угода передбачала ексклюзивну світову ліцензію на телефони й планшети Nokia строком на десять років. У серпні 2023 року сторони переглянули умови, і ексклюзив мав завершитися в березні 2026-го.

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На той час HMD уже розвивала лінійку під власним ім’ям. Останнім новим смартфоном під фінською маркою став Nokia G42, представлений у червні 2023 року. Бренд Nokia зберігся лише на кнопкових моделях.

Восени 2025 року з’ясувалося, що для них зробили виняток. Індійська агенція PTI з посиланням на обізнані джерела писала, що ліцензію на кнопкові телефони продовжили приблизно на три роки понад початковий термін. На запит журналістів компанії тоді не відповіли. Нинішній витік узгоджується з цими даними й називає кінцеву дату.

Що буде після 2029 року

За словами інсайдера, HMD продовжить випускати прості телефони, але вже під власною маркою. Цей перехід фактично почався. У серпні GSMArena звернула увагу на кнопкові HMD 215 4G та HMD 235 4G, які є тими самими моделями Nokia з новою назвою. Видання припускає, що продовжена ліцензія не поширюється на Європу.

Повністю ім’я Nokia з ринку може й не зникнути. Джерело допускає, що окремі пристрої з’являтимуться завдяки разовим партнерським угодам.

Ключовим ринком для таких телефонів залишається Індія. За оцінкою IDC, у 2024 році там продали близько 54 млн кнопкових апаратів.

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