Бренд Nokia може зникнути з ринку телефонів після 2029 року

Кнопкові телефони Nokia можуть зникнути з полиць магазинів уже до кінця десятиліття. Інсайдер smashx_60, який регулярно публікує достовірні відомості про пристрої Nokia та HMD, повідомив, що ліцензійна угода між компаніями спливає у 2029 році. Якщо її не продовжать, фінська HMD переведе на власний бренд і цей останній сегмент.

Офіційно ні Nokia, ні HMD цю інформацію не підтверджували.

Як Nokia залишилася тільки на кнопкових телефонах

HMD Global отримала права на бренд у 2016 році. Тоді угода передбачала ексклюзивну світову ліцензію на телефони й планшети Nokia строком на десять років. У серпні 2023 року сторони переглянули умови, і ексклюзив мав завершитися в березні 2026-го.

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На той час HMD уже розвивала лінійку під власним ім’ям. Останнім новим смартфоном під фінською маркою став Nokia G42, представлений у червні 2023 року. Бренд Nokia зберігся лише на кнопкових моделях.

Восени 2025 року з’ясувалося, що для них зробили виняток. Індійська агенція PTI з посиланням на обізнані джерела писала, що ліцензію на кнопкові телефони продовжили приблизно на три роки понад початковий термін. На запит журналістів компанії тоді не відповіли. Нинішній витік узгоджується з цими даними й називає кінцеву дату.

Що буде після 2029 року

За словами інсайдера, HMD продовжить випускати прості телефони, але вже під власною маркою. Цей перехід фактично почався. У серпні GSMArena звернула увагу на кнопкові HMD 215 4G та HMD 235 4G, які є тими самими моделями Nokia з новою назвою. Видання припускає, що продовжена ліцензія не поширюється на Європу.

Повністю ім’я Nokia з ринку може й не зникнути. Джерело допускає, що окремі пристрої з’являтимуться завдяки разовим партнерським угодам.

Ключовим ринком для таких телефонів залишається Індія. За оцінкою IDC, у 2024 році там продали близько 54 млн кнопкових апаратів.