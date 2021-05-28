Складено рейтинг кращих смартфонів 2021 року

GSMinfo періодично публікує список найкращих смартфонів. Ознайомитися з найсвіжішим вам точно не завадить. Саме тому витратьте кілька хвилин на прочитання статті, щоб дізнатися про топові смартфони в 2021 році.





№5 – Redmi Note 9T

Бал: 3.50

Redmi Note 9T – найпотужніший смартфон за свої гроші. Все завдяки тому, що він побудований на базі процесора Dimensity 800. З ним під капотом пристрій набирає в AnTuTu 330 тисяч балів, що колегам по лізі і не снилося. Також це найдешевший смартфон на ринку з підтримкою мереж п’ятого покоління.



№4 – Samsung Galaxy S21

Бал: 3.60

Samsung Galaxy S21 – відмінний компактний флагман, яким куди зручніше користуватися однією рукою, ніж його конкурентами від китайців. Під його капотом знаходиться топовий процесор Exynos 2100, а зображення виводиться на 6.2-дюймовий 2К екран з розгорткою 120 Гц. Камера у моделі не така просунута, як у старшого брата з приставкою Ultra, але для створення крутих знімків трійця 64 + 12 + 12 МП підійде чудово.



№3 – OnePlus Nord N10 5G

Бал: 3.78

На третьому рядку несподівано виявився OnePlus Nord N10 5G. На борту середньобюджетника є чіпсет Snapdragon 690, що забезпечує плавну роботу сучасних ігор і додатків. 6.49-дюймовий екран оновлюється з частотою 90 Гц, а батарея 4300 мАг впевнено живе на одному заряді день. Ще один козир девайса – фірмовий інтерфейс OxygenOS, який поєднує в собі зручність чистого Android і функціонал китайських прошивок.



№2 – Huawei Mate 40 Pro

Бал: 3.79

Флагман китайців забрався на другу сходинку топа. Не завадила йому навіть відсутність підтримки сервісів Google. Мабуть, користувачі надто вже цінують топові фотоможливості камерофон і зігнутий 6.76-дюймовий OLED екран з розгорткою 90 Гц.



№1 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Бал: 3.96

Топовий флагман корейців отримав перше місце в рейтингу. Він комплектується новітнім процесором Exynos 2100, великим 6.8-дюймовим екраном з роздільною 2К здатністю і просунутою квадрокамерою з головним датчиком на 108 МП. Крім унікального дизайну модель цікава і за рахунок того, що вона підтримує стилус.

