AMD випустить нову бюджетну відеокарту

Згідно з новими чутками, AMD може незабаром випустити відеокарту Navi 24 для настільних ПК. Це буде варіант початкового рівня.





Про те, що AMD готує нову модель стало відомо завдяки змінам у програмному забезпеченні. Зазначається, що це може бути третій графічний процесор Navi 24 для настільних комп’ютерів після RX 6500XT і RX 6400.

Ймовірна модель Radeon RX 6300 майже напевно займе початковий рівень у всій лінійці RDNA2. Вона, ймовірно, матиме зменшений обсяг пам’яті до 2 ГБ, що є поточною конфігурацією, що використовується мобільним аналогом (RX 6300M).

AMD також могла б розглянути можливість зменшення кількості потокових процесорів, але це зробило б і так повільний графічний процесор ще повільніше.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿