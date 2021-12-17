Держава покарає lifecell за брехню абонентам: розкрита схема

Антимонопольний комітет оштрафував популярного українського оператора lifecell аж на 10,5 мільйонів гривень. Третя за кількістю клієнтів стільникова компанія країни отримала «на горіхи» за нечесний піар у рекламі. За словами членів АМКУ оператор у промо-матеріалах та рекламних роликах підкреслював свої переваги досить двозначно, чим міг ввести в оману користувачів.





Рішення щодо покарання компанії lifecell регулятор виніс у середу 15 грудня. За офіційними даними оператор порушив закон про захист від недобросовісної конкуренції. У своїй рекламі lifecell стверджував, що є лідером у наданні певних видів послуг та тарифах на ці послуги.

Першою про порушення з боку конкурента повідомила компанія «Київстар». Детально розглянувши дане питання, члени АМКУ виявили, що lifecell і справді неодноразово називав себе «лідером нового покоління інтернету». у рекламі компанія акцентувала увагу на своєму покритті 4G та 5G, яке називала найкращим в Україні. При цьому lifecell спирався на певні параметри своєї мережі, замовчуючи решту технічних показників, які теж свідчать про якість інтернету.

Поглиблено дослідивши рекламу вітчизняного оператора, регулятор виокремив наступні порушення:

lifecell називає себе «№1 у роумінгу для інтернету», наголошуючи аудиторії на різниці між власними тарифами та тарифами конкурентів. При цьому в компанії «забули» повідомити про наявність у пакетах інший операторів додаткових послуг, що входять у вказану ціну;

оператор підкреслює, що є «№1 для смартфонів», маючи на увазі найбільший відсоток клієнтів зі смартфонами в порівнянні з іншими телеком-компаніями. Та глядачі можуть невірно зрозуміти таке ствердження, оскільки не володіють усією інформацією.

Через використання таких голослівних заяв про власне лідерство, які могли нашкодити репутації конкурентів, АМКУ й покарав lifecell штрафом у 10,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у період із 2018 по 2021 рік Антимонопольний комітет не раз натякав оператору, що «він ходить по тонкому льоду». Та lifecell не прислухався до рекомендацій регулятора й не змінив рекламну стратегію.