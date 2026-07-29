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Замість миски з рисом: UAG показала чохли, які сушать залиті водою гаджети

UAG спільно з DRYOUT випустила серію Rescue Pouch — багаторазові чохли, що витягують вологу із залитих смартфонів, навушників і ноутбуків. Ціни стартують від $35.

Автор:
Andrew Orobets
UAG Rescue Pouch

Виробник захисних аксесуарів Urban Armor Gear (UAG) у партнерстві з компанією DRYOUT представив серію Rescue Pouch — чохли й сумки, призначені для порятунку електроніки, що потрапила під воду. Ідея полягає в тому, щоб замінити популярний, але сумнівний за ефективністю спосіб із зануренням смартфона в рис.

Як це працює

На відміну від рису, який лише пасивно вбирає вологу з повітря, аксесуари серії Rescue Pouch використовують активний осушувальний матеріал. Перед використанням пристрій потрібно повністю вимкнути, зняти з нього захисний чохол, від’єднати зарядний кабель і витерти залишки води, після чого помістити в сумку.

Час висушування залежить від ступеня намокання: якщо йдеться про дощ або піт, знадобиться від двох до п’яти годин, а після повного занурення у воду — від трьох до дванадцяти годин.

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Чохли розраховані на багаторазове використання: після насичення вологою їх можна «перезапустити», висушивши на сонці, феном або обережно прогрівши в духовці, щоб накопичена рідина випарувалася.

UAG Rescue Pouch

Асортимент і ціни

ПродуктЦіна
Чохол для смартфона$35
Чохол для бездротових навушників$35
Сумка через плече Tech Crossbody Sling$50
Чохол для 16-дюймового ноутбука$70

Виробник зазначає, що аксесуари можуть бути корисними навіть для пристроїв із високим ступенем захисту IP67 та IP68 — адже такі сертифікати не гарантують абсолютної герметичності, особливо після тривалої експлуатації або пошкодження ущільнювачів.

Чому рис не працює

Популярна порада класти залитий телефон у рис ґрунтується на тому, що крупа гігроскопічна, тобто здатна вбирати вологу. Проте, як наголошують у матеріалі, її дія не має нічого спільного з магією: рис витягує вологу переважно з повітря навколо пристрою, а не зсередини корпусу, до того ж дрібний пил і крихти можуть потрапити в роз’єми.

Варто зауважити, що виробник поки не оприлюднив незалежних результатів тестування ефективності нових аксесуарів, тож про реальні шанси врятувати залитий пристрій судити зарано.

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