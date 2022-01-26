Названа дата презентації Galaxy S22

Samsung назвала точну дату презентації флагманського смартфона компанії – Galaxy S22. Вона пройде 9 лютого о 18:00 в онлайн-форматі та транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі компанії.





Південнокорейці обіцяють, що це буде “найдосконаліший Galaxy з будь-коли створених”. Так, одна із чуток говорить про те, що в смартфони Samsung повернеться стілус і топова версія флагмана називатиметься S22 Note, а не Ultra.

Проте найбільша загадка на сьогоднішній момент – який саме процесор вирішить поставити Samsung. Згідно з даними інсайдера Ice Universe, флагманський чіп південнокорейців – Exynoss 2200 поступається у продуктивності рішенням від Qualcomm.

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