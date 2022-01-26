Hardnews

Названа дата презентації Galaxy S22

26.01.2022
Менше хвилини

Samsung назвала точну дату презентації флагманського смартфона компанії – Galaxy S22. Вона пройде 9 лютого о 18:00 в онлайн-форматі та транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі компанії.


Південнокорейці обіцяють, що це буде “найдосконаліший Galaxy з будь-коли створених”. Так, одна із чуток говорить про те, що в смартфони Samsung повернеться стілус і топова версія флагмана називатиметься S22 Note, а не Ultra.

Новини по темі

Проте найбільша загадка на сьогоднішній момент – який саме процесор вирішить поставити Samsung. Згідно з даними інсайдера Ice Universe, флагманський чіп південнокорейців – Exynoss 2200 поступається у продуктивності рішенням від Qualcomm.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
26.01.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Apple йде на рекорд: в 2022 році планується презентація 15 нових пристроїв

25.01.2022

Кілька прийомів протягом дня: експерт назвав кращий спосіб зарядки смартфону

25.01.2022

Власники iPhone 13 обурюються: eкрани смартфонів заливаються рожевим кольором

25.01.2022
майнінг-ферма

Названо найгірші та найкращі відеокарти для майнінгу криптовалюти у 2022 році

24.01.2022
Back to top button