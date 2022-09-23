Китайці клонували Apple Watch Ultra. Годинник дешевше за оригінал у 30 разів

Китайці володіють воістину легендарною навичкою копіювати гаджети. З початку продажів нових «розумних» годинників Apple Watch Ultra пройшло всього кілька днів, а в Піднебесній вже торгують їх репліками. Підробку зараз можна придбати як мінімум на одному ринку міста Шеньчжень.

Треба сказати, постаралися китайці добре – репліку не так просто відрізнити від оригіналу. У годинника ідентичний Apple Watch Ultra корпус з поворотним колесом Digital Crown і магнітною зарядкою. Підігнали і софт, інтерфейс підробки точно повторює watchOS з фірмовими циферблатами.

Репліка, як і оригінал, дає можливість керувати камерою iPhone, визначає геолокацію і навіть відкриває розумні замки через NFC. Працює зокрема голосовий помічник Siri. Безумовно, у чомусь репліка видає себе: корпус явно не з титану, яскравість екрану ніякі не 2000 ніт, відсутній супутниковий зв’язок та інші фішки на кшталт виявлення аварій.

Однак варто віддати інженерам дядечка Ляо належне, дизайн та основні функції вони відтворили блискуче. Особливо з урахуванням ціни $22 за фейкові Apple Watch Ultra, тоді як оригінальні в США продаються за $799. Попит буде точно.