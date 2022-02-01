Складено ТОП-4 найцікавіших смартфонів січня 2022 року

Минулий січень вийшов дуже багатим на різні новини у світі технологій. Спочатку в Лас-Вегасі пройшла виставка CES 2022, потім Microsoft домовилася про купівлю Activision Blizzard, а ближче до кінця місяця заговорили про заборону криптовалюти в певних країнах.





Тим часом на ринку смартфонів відбувалися свої цікаві події: перша “розкладачка” від Honor, новий OnePlus 10 Pro, лідерство компанії Apple у Китаї. У сьогоднішній статті ми не торкатимемося цих тем, а розповімо про інші незвичайні гаджети, які були представлені минулого місяця.

Realme GT2 Pro

Один з перших анонсів 2022 року був присвячений флагманам Realme GT2 і GT2 Pro. Вони відрізняються симпатичною зовнішністю в дусі BBK, причому до деяких забарвлень знову приклав руку Наото Фукасава – його ви напевно пам’ятаєте за “валізи” GT Master Edition. Швидка зарядка на 65 Вт, екран з роздільною здатністю FullHD та 2K відповідно, нормальні камери: 50 МП + ширік + макро. Ну і начинка теж теж топова: у молодшого – торішній Snapdragon 888, а у нового – актуальний Snapdragon 8 Gen 1.

Фактично Realme випустила свій Xiaomi 12 з блекджеком та фішками. Але чи краще він за свого головного конкурента? Ви знаєте, настільки “краще”, наскільки і дешевше – у нього немає телевіка, швидкість зарядки не рекордно швидка, зате сама батарея трохи ємніша, а тачскрін має велику частоту відгуку (швидкість розпізнавання дотиків). А ще в нього камери не запотіють – теж який-небудь, але плюс.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Буквально днями Xiaomi представила лінійку Redmi Note 11 для світового ринку, зокрема і для України. Якщо говорити коротко, то серед усіх чотирьох моделей цікава тільки одна – найстарша на ім’я Note 11 Pro 5G, така собі плавна еволюція Redmi Note 10 Pro. Що в ньому нового?

Найголовніше – це, власне, підтримка 5G, яка стала можливою завдяки новому процесору Snapdragon 695. Багато в чому він виглядає краще, ніж Snapdragon 732G, незважаючи на приналежність до молодшої лінійки. Із іншого варто відзначити збільшену до 67 Вт потужність зарядки, оновлену прошивку MIUI 13 і чомусь спрощену макрокамеру. В цілому смартфон вийшов хорошим, ось тільки цінник на нього цілком може подолати психологічний поріг 10 тисяч гривень. Ось і бюджетна марка.

Gionee G13 Pro

Цей телефон став відмінним підтвердженням того, що деякі люди не вміють жити відповідно до доходів, а намагаються бути схожими на більш “успішний” клас через дорогі або навіть речі, що їх імітують. Згадав картину, яку я побачив кілька років тому: дівчина років двадцяти п’яти, тримаючи в руках новий на той момент iPhone XS Max, виходить разом зі своїм молодим чоловіком з машини і прямує у бік старенької малосімейки. Причому було видно, що вони приїхали сюди не в гості — вони тут живуть.

Новий Gionee G13 Pro дуже хоче бути схожим на iPhone 13: ці діагонально розташовані камери, ці плоскі грані, цей майстерний “чубчик”, в якому знаходиться тільки фронталка. Виглядає дуже несмачно, тим більше що сам по собі Айфон теж дизайном не блищить.

В іншому телефон типовий для початкового рівня. Процесор Unisoc Tiger T310, HD-екран, друга камера для галочки, невеликий акумулятор. Окремим сюрпризом стала операційна система – замість звичного Android стоїть HarmonyOS від Huawei. Простіше кажучи, смартфон зібраний повністю з місцевих комплектуючих і працює на системі, що не містить “американського сліду”. Так ось який ти насправді, китайський Айфон.

Samsung Galaxy S21 FE

Зі всіх перелічених у статті смартфонів тільки цей зміг потрапити на наш ринок. У всякому разі, поки що. Новий Samsung Galaxy S21 FE є чимось середнім між “повноцінним” S21 і S21+, але відрізняється від них трохи більш простою зовнішністю, а також класичним телевіком замість 64-мегапіксельного. При цьому апарат коштує майже стільки, скільки і звичайний Galaxy S21. Але чи варто ховати на цьому новинку?

Найцікавіше полягає в тому, що процесор Snapdragon 888 вдихнув у корейця друге життя. Трохи збільшилася продуктивність в іграх, трохи покращилася обробка фотографій. Загалом вибір вийшов вкрай непростим, адже обидві моделі хороші і своїх грошей коштують.

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