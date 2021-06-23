Шахраї взяли кредит на користувача «Монобанку», банк допомагати не збирається

Черговий українець попався на вудку шахраїв, які вкрали його гроші з карти, включаючи кредитні. «Монобанк» на допомогу в цій ситуації не прийшов, хоча користувач стверджує, що злочинці змогли отримати доступ до його засобів саме через помилки в системі безпеки фінустанови.





Подробиці ситуації

Відгук від розгніваної жінки з’явився на сайті Мінфіну. Користувач написала, що все почалося з пропажі її телефону. У цей момент дівчина поїхала в інше місто, тоді її смартфон був вкрадений. Посумувавши день, жінка вирушила купувати новий, але коли справа дійшла до оплати (а використовувати вона збиралася картку «Монобанку»), то з’ясувалося, що її рахунок порожній. Розплатившись готівкою, дівчина встановила на телефон додаток банку і переконалася, що шахраї дарма часу не гаяли. Вони змогли:

зняти гроші з рахунку;

вкрасти кредитні кошти;

спробувати збільшити кредитний ліміт шляхом спілкування з оператором.

Спочатку злочинці побажали вивести гроші через банкомат, проте не змогли цього зробити через відмову системи. Потім просто перевели всі кошти на інший рахунок, розбивши перекази на транші по 6000 гривень.

Користувач заблокувала карту, написала заяву в поліцію, а потім спробувала заручитися підтримкою представників банку. Вона заявила оператору, що шахраї якимось чином дізналися пін-код, а один з переказів був виділений червоним кольором в додатку, а це значить, що система безпеки блокувала його. Запитавши у оператора, чому такі підозрілі операції не були зупинені, дівчина отримала відповідь, що підозр вони не викликали. Банк лише порадив їй швидше виплатити кредит, інакше клієнтка може зіткнутися з наслідками.