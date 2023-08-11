Київстар запустив тариф з більш швидким мобільним інтернетом

За останні 18 місяців попит на послуги зв’язку серед українців різко зріс. Це стосується не лише мобільного зв’язку, а й мобільного та фіксованого інтернету. Ці послуги необхідні для підтримки безперебійної роботи та повсякденного життя. “Київстар”, реагуючи на потреби своїх абонентів, пропонує тарифні плани, які відповідають їхнім вимогам як за наповненням, так і за додатковим функціоналом.

З 10.08.2023 року бізнес-клієнти “Київстар” можуть скористатися послугою фіксованого інтернету (FTTB) за новим тарифним планом «Масштабуйтесь» за ціною 300 грн/міс. Серед суттєвих переваг – необмежений обсяг даних та підвищена швидкість до 100 Мбіт/с. Крім того, до тарифу додається акційний пакет “Додай промо” всього за 5 грн., який надає користувачам привілей запускати SMS-кампанії через платформу ADWISOR за спеціальними тарифами.

За допомогою цього пакету SMS-кампаній бізнес може таргетувати потенційних клієнтів, обираючи їх на основі аналітики Big Data. Кількість SMS залежить від обраної категорії даних. Загальна вартість кампанії не перевищуватиме 625 грн. Тарифікація SMS в рамках цього пакету буде здійснюватися щомісяця протягом року з моменту активації.