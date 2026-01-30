АМКУ дав «зелене світло»: «Київстар» купує сервіс Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України (АМКУ) офіційно дозволив мобільному оператору «Київстар» придбати популярний сервіс із пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 29 січня. Згідно з ним, оператор отримав право на набуття контролю над ТОВ «МТПК» — власником торгової марки та юридичною особою платформи.

Шлях до угоди: Процес поглинання був непростим: «Київстар» тричі подавав заявки до регулятора, але отримував відмови через розбіжності в оцінці частки ринку. За експертними даними, Tabletki.ua є абсолютним лідером у своєму сегменті, контролюючи понад 80% ринку онлайн-бронювання медикаментів в Україні.

Ціна питання та шалені прибутки: Фінансові показники сервісу вражають. У 2024 році дохід компанії зріс майже вдвічі, сягнувши 715,4 млн грн, а чистий прибуток склав 598,2 млн грн. Маржа чистого прибутку сягає рекордних 89%. За прогнозами Opendatabot, у 2025 році доходи можуть зрости до 1,65 млрд грн.

Експерти Forbes оцінюють вартість угоди в широкому діапазоні від $30 до $80 млн, що пояснюється надвисокою рентабельністю бізнесу.