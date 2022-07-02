Київстар, Vodafone та lifecell анонсували нові можливості для своїх абонентів

Київстар, Vodafone та Lifecell постійно піклуються про зручність користування мобільними послугами для своїх абонентів, тож періодично вони додають нові опції та можливості спілкування для українців. Оператор Київстар пропонує застрахувати майно чи близьких людей, щоб піклуватись про найважливіше було зручніше. У співробітництві з компанією finance.ua оператор пропонує отримати 20-відсоткову знижку на такі поліси: Автоцивілка, Медичне страхування та Зелена карта.





Заощадити на страхуванні можливо, встановивши на свій пристрій додаток Мій Київстар. На головній сторінці програми ви побачите промокод, який треба буде продублювати при замовленні послуг страхування на сайті.

Компанія Vodafone піклується про клієнтів іншим чином. Сервіс дозволяє отримувати безкоштовно сповіщення про доставку SMS, дізнаватись, коли у близьких відновиться зв’язок та чи отримали ваше повідомлення. Щоб скористатись цією можливістю, надсилаючи повідомлення, дотримуйтесь такого порядку: «![Пробіл]Текст повідомлення». Ця послуга безкоштовно доступна всім користувачам мережі Vodafone незалежно від того, в якому напрямку ви надсилаєте свого листа, навіть абонентам Київстар чи Lifecell.

Абонентів оператора Lifecell провайдер потішив можливістю використовувати значні обсяги мобільного інтернету за кордоном. Активація послуги Гігабайти без кордонів дасть змогу вільно користуватись мобільним Інтернетом в роумінгу за межами батьківщини. Щоб скористатись пропозицією, достатньо внести свою абонентську платню та ввести комбінацію *700#, щоб підключити тарифний план. Така послуга від Lifecell діє на території наступних країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія.