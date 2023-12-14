До болю банально: в Київстар розповіли, як їм легко зламали систему

У “Київстар”, найбільшому мобільному операторі України, стався пролом у кібербезпеці через скомпрометований акаунт одного з працівників. Олександр Комаров, президент компанії, визнав під час національного телемарафону, що їхній захист було зламано. Він пояснив, що це стало можливим через те, що акаунт одного з працівників був скомпрометований, що дозволило отримати несанкціонований доступ до систем компанії. Наразі ведеться розслідування інциденту.

Комаров підкреслив, що проблема не пов’язана з технологіями, а скоріше пов’язана з ризиком інсайдерських загроз, таких як ненавмисне сприяння кібератакам з боку співробітників через тактику соціальної інженерії.

Незважаючи на застосування найсучасніших заходів кібербезпеки та відвернення близько 500 атак з початку війни, “Київстар” все ще залишається вразливим. Комаров підкреслив, що це є прикладом того, як навіть високозахищені системи можуть бути скомпрометовані.

Атака, яку приписують російському хакерському угрупованню “Солнцепек”, пов’язаному з російським ГРУ, мала на меті вивести з ладу найбільшу телекомунікаційну інфраструктуру України, спричинивши лихо і хаос.

Комаров запевнив, що “Київстар” відновив голосовий зв’язок і очікує на повне відновлення інших послуг найближчим часом.