Київстар

Абоненти Київстар отримають гроші за заправку авто

16.12.2021
1 хвилина на прочитання
Київстар

Завдяки акції Суперсила від WOG абоненти передплати та контракту Київстар можуть отримати бонуси від 1,50 грн до 3 грн за літр від кожної заправки до повного баку у мережі автозаправних комплексів АЗК WOG. Використати додаткові бонуси можна на купівлю пального, напоїв, їжі, аксесуарів для авто та інших товарів у мережі автозаправних комплексів WOG.


Абоненти Київстар на період проведення акції отримають можливість на необмежене накопичення бонусів у додатку WOG Pride при користуванні послугами АЗК WOG. Ці бонуси допоможуть їм заощадити на пальному, у WOG MARKET та WOG CAFE та інших послугах мережі.

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Взяти участь в акції можуть абоненти, що перейдуть на нову лінійку тарифних планів ТВІЙ або ВАШ, які мають Суперсили – додаткові сервіси, котрі можна вибрати для доповнення основного пакета послуг у тарифі в залежності від потреб кожного абонента. Скористатись Суперсилою від WOG можна навіть у разі, якщо ви вже підключили собі іншу Суперсилу у вашому тарифі.

Обрати Суперсилу WOG можна в додатку Мій Київстар, зателефонувавши на короткий номер 500 або ввівши код *500*31#. Після її активації на номер абонента надійде SMS-повідомлення з персональним промокодом, який необхідно один раз активувати у застосунку WOG Pride. Промокод можна отримати з 15 грудня 2021 року по 15 лютого 2022 року, а скористатися ним можна до 1 березня 2022 року включно.

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16.12.2021
1 хвилина на прочитання

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