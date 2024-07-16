Генератор на кожній станції та безкоштовний тариф: Київстар звернулася до українців

Тривалі відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв’язку потребує стабільного енергопостачання. Компанія Київстар поділися тим, як вона підготувалася до відключень світла, та відповіла на найпопулярніші запитання українців.

Чи була готова мережа Київстар до відключень електроенергії

Ми почали працювати над забезпеченням енергоживлення мережі ще в грудні 2022 року, коли вперше відчули на собі блекаути. За цей час Київстар інвестував понад 1 млрд грн, щоб допомогти мережі впоратися з відключеннями.

Станом на липень 2024 року на базових станціях ми встановили 115 тис. нових акумуляторів (далі — АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення — ці літієві акумулятори мають кращі характеристики, що дасть змогу збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії на 4 і більше годин

(далі — АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення — ці літієві акумулятори мають кращі характеристики, що дасть змогу збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії на 4 і більше годин Найближчим часом компанія планує додатково закупити ще 61 766 літієвих акумуляторів для базових станцій

акумуляторів для базових станцій 2 322 генератори підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у разі зникнення електроенергії, зокрема, усі визначені РНБО критично важливі об’єкти забезпечені генеруючими потужностями для отримання зв’язку протягом щонайменше трьох діб у випадках повномасштабних блекаутів

підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у разі зникнення електроенергії, зокрема, усі визначені РНБО критично важливі об’єкти забезпечені генеруючими потужностями для отримання зв’язку протягом щонайменше у випадках повномасштабних блекаутів Найближчим часом компанія закупить ще додаткові 848 стаціонарних генераторів , що мають більші потужності порівняно з переносними генераторами

, що мають більші потужності порівняно з переносними генераторами Загалом від початку 2022 року для забезпечення роботи генераторів під час блекаутів було використано 1,3 млн літрів дизпалива і понад 500 тис. літрів бензину

і понад Роботу послуги провідного інтернету Домашній Інтернет забезпечують 50 тис. джерел безперебійного живлення (далі — ДБЖ), що встановлені у 23 тис. багатоквартирних будинків

Чому не можна поставити генератори на кожну базову станцію

Це технічно неможливо. Зокрема, частина сайтів розташована на дахах промислових та інших будівель, на локаціях, де, згідно з будівельними нормами, встановлювати бензинові чи дизельні генератори заборонено.

Чому компанія каже, що акумулятори мають живити станцію до 4 годин, але буває так, що зв’язок зникає одразу

Будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме — від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за їхньою тривалістю. Тому деякі акумулятори не встигають заряджатись, і через це телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля.

У новинах кажуть, що оператори зобов’язалися забезпечити живлення мережі, щоб навіть без електроенергії вона працювала три доби

Це розпорядження РНБО, що стосується критично важливих інфраструктурних об’єктів, таких як гідроелектростанції, опорні лікарні, військові об’єкти тощо. Перелік таких об’єктів містить 2038 позицій, і всі вони забезпечені можливістю бути на зв’язку щонайменше три доби.

Чому ви маєте платити за тариф, якщо немає світла

Оскільки ситуація з відключенням електроенергії виникла не з вини компанії, а через російську військову агресію та обстріли енергетичної інфраструктури (форс-мажорні обставини), то компенсація за відсутність зв’язку не передбачена і білінг продовжує працювати в автоматичному режимі. Проте абоненти Домашнього Інтернету зможуть на час відключення світла безлімітно користуватись мобільним інтернетом від Київстар.

Чому не працює Домашній Інтернет зі встановленим ДБЖ (джерело додаткового живлення) під час відключення електроенергії або працює зовсім недовго

Робота ДБЖ залежить від загального навантаження на лінію, а це декілька будинків. Оскільки стабілізаційних відключень стає дедалі більше, заряду ДБЖ може вистачати менше ніж на 4 години, а в пікові години — менше ніж на 2 години. Це пов’язано з тим, що ДБЖ має повністю заряджатися від електроживлення протягом 8 годин. Коли між відключеннями проміжки менші, прилад не встигає ефективно зарядитись та працювати на повну.

Чому енергоживлення в будинку є, а Домашнього Інтернету немає

Оскільки інтернет роздається мережею у кільці із декількох будинків поряд, то, ймовірно, розрядились ДБЖ чи були знеструмлені інші будинки у кільці. Інтернет повернеться, коли з’явиться електроенергія й увімкнеться ДБЖ.

Чому в інших операторів є зв’язок, а у вас немає

На жаль, проблеми зі зв’язком під час блекаутів є в кожного оператора у будь-якому регіоні країни Усе залежить від інтенсивності блекауту в конкретному регіоні та навантаження на мережу. За високого навантаження акумулятори та ДБЖ розряджаються швидше.

Як ви можете допомогти збільшити час роботи мережі під час відключень

Під час відключень світла ми дуже просимо не переглядати відео, не користуватися відеодзвінками чи іншим контентом, що потребує великого обсягу мобільного інтернету, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.