В Київстар, Vodafone та lifecell розповіли, як зменшити навантаження та прискорити інтернет

Мобільні оператори України з початком повномасштабного вторгнення РФ зіткнулися з навантаженнями, спричиненими, зокрема, і пошкодженнями обладнання в зоні бойових дій.





Щоб підвищити надійність роботи стільникових мереж, телеком-регулятор та гравці ринку пішли на безпрецедентний крок, запустивши національний роумінг.

Проте навіть це не вирішило проблем із завантаженістю стільникової інфраструктури. Абоненти неодноразово скаржилися на те, що повільно підтягується мультимедійний контент у додатках, гальмує Telegram і т.д.

Тому учасники ринку звернулися до користувачів з проханням знизити споживання та надали низку порад.

Мережі операторів зазнали перевантажень

У Vodafone відзначили стрімке зростання інтернет-трафіку з початку війни. У період з 24 лютого до 10 березня середньодобовий обсяг 4G-споживання суттєво збільшився, у деяких областях – до 2,5 раза.

“Найбільше зростання – у сегменті месенджерів та соціальних мереж. Потреба у постійному оновленні інформації створює величезне навантаження на мережі операторів і може заважати користуватися традиційними послугами, коли це дійсно потрібно” , – зазначили у прес-службі другого за величиною оператора.

Третій за величиною стільниковий оператор зафіксував найбільше зростання використання мобільного інтернету та месенджерів на заході України, куди змушені були переїхати люди з усієї країни.

“Дата-трафік у месенджерах у мережі lifecell суттєво виріс з початку війни: обсяги такого трафіку у західному регіоні зросли у 3,4 та у 3,1 рази на перший та другий тиждень порівняно з довоєнним періодом” , – констатували у lifecell.

Пікове зростання використання мобільного інтернету в месенджерах спостерігалося у Чернівецькій та Закарпатській областях, воно збільшилося в перший тиждень у 4,7 разу.

У Львівській області користування месенджерами перший тиждень зросло у 3,4 рази та у 2,9 – на другий тиждень.

У Тернопільській області з початку війни трафік зріс у 3,2 та 3,1 рази відповідно у перший та другий тиждень. В Івано-Франківській області – у 3,7 та 3,5 разів.

“Загальне зростання споживання мобільного інтернету становило 12% порівняно з довоєнним періодом” , – зазначили у lifecell. У компанії підрахували, що першого тижня війни її абоненти на 43% більше дивилися онлайн-телебачення. Ця динаміка спостерігалася у всіх західних областях, але ця тенденція була характерна для Закарпатської області.

Як зменшити навантаження на мобільну мережу

Для того, щоб усі абоненти мали доступ до зв’язку у важливий момент – як голосового, так і до мобільного інтернету – всі три найбільші оператори порадили:

відключити автозавантаження в месенджерах та інших програмах – наприклад, автоматичне оновлення у Play Market та App Store – через мобільні мережі;

у налаштуваннях смартфона можна заборонити програмам, що працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

встановити нижчу якість відео на YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

за можливості слід використовувати Wi-Fi і цим розвантажуючи мобільні мережі.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿