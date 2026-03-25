«Київстар» купує одразу шість сонячних електростанцій на Львівщині: для чого оператору власна генерація

Мобільний оператор «Київстар» продовжує масштабні інвестиції у власну енергетичну незалежність. Компанія вже подала заявки до Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо набуття контролю над шістьма сонячними електростанціями (СЕС) у Львівській області, повідомляє Forbes Ukraine.

Які активи планує поглинути оператор

До переліку об’єктів потенційної угоди увійшли компанії: «Енерджі Спейс», «Терновиця Солар», «Терновиця Солар Плюс», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» та «Лайтфул».

Загальна встановлена потужність цих сонячних парків станом на 2021 рік становила майже 103,9 МВт. Чотири з цих підприємств пов’язані із власником компанії Greenville Іваном Торським, а ще два — з родиною Трофименків (співвласниками мережі кінотеатрів Multiplex).

Цікаво, що у 2021 році ці станції вже намагалася придбати французька TotalEnergies (через структуру Total Eren) за $50–60 млн, але угода зірвалася. За поточними оцінками експертів ринку, з урахуванням зносу обладнання, вартість СЕС могла знизитися до $400 000 за 1 МВт. Таким чином, сума поточної угоди може складати близько 1,7 млрд грн ($41–42 млн). Пресслужба «Київстару» наразі утримується від коментарів щодо фінансових деталей.

Курс на енергетичну автономію

Це вже не перша інвестиція телеком-гіганта у відновлювану енергетику. У грудні 2025 року «Київстар» успішно завершив угоду з придбання СЕС «Санвін 11» (потужністю 12,95 МВт).

Тоді в керівництві компанії пояснили, що власна генерація — це стратегічний крок, який дозволяє не лише частково покривати гігантське енергоспоживання мережі, а й фіксувати витрати, страхуючись від постійного зростання тарифів на електроенергію. За підрахунками, перша придбана станція перекриває близько 4% потреб компанії (це вказує на те, що загальне споживання оператора перевищує 300 МВт).

Як використовуватимуть нові потужності

Експерти енергетичного ринку припускають, що енергія з нових львівських СЕС піде насамперед на пряме живлення критичної інфраструктури оператора в цьому регіоні, зокрема великих дата-центрів.

У перспективі «Київстар» зможе перевести частину виробленої електрики на прямі контракти для власних потреб, що суттєво оптимізує витрати на транспортування енергії мережами.

