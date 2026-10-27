Київстар закриває 6 тарифів уже наступного тижня: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор Київстар оголосив про оновлення популярних тарифів «ВСЕ РАЗОМ» та «Дитячий». Зміни набудуть чинності 4 листопада 2026 року й торкнуться передплати та контракту.

Київстар готує чергове оновлення тарифної лінійки. З 4 листопада оператор закриє для нових підключень чинні пропозиції «ВСЕ РАЗОМ» і «Дитячий», натомість запропонувавши оновлені тарифні плани. Відповідне повідомлення компанія опублікувала 27 жовтня на своєму офіційному сайті. При цьому оператор окремо наголосив, що для абонентів, які вже користуються відповідними тарифами, умови обслуговування залишаться незмінними.

Це означає, що масового переведення клієнтів на інші пакети або автоматичного підвищення вартості в межах оголошеного оновлення не передбачено. Однак нові користувачі, а також абоненти, які вирішать змінити тариф чи перенести номер від іншого оператора, більше не зможуть підключити попередні пропозиції. Для них із 4 листопада діятиме нова лінійка, остаточні характеристики якої поки не розкриваються.

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Які тарифи Київстар закриє для підключення

Оновлення стосуватиметься кількох популярних пакетів, які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет та додаткові послуги. Для чинних абонентів передплати оператор перейменує тарифи на «ВСЕ РАЗОМ Легкий 2026», «ВСЕ РАЗОМ Крутий 2026» та «Дитячий 2026». Контрактні клієнти побачать назви «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026», «ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт 2026» і «ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025».

Додавання року до назви фактично дозволить відрізняти архівні тарифні плани від нових пропозицій. При цьому слово «архівний» не означає, що зв’язок за таким тарифом перестане працювати. Абоненти продовжать користуватися звичними пакетами хвилин, гігабайтів та інших послуг, а розмір оплати залишиться таким, як передбачено їхніми чинними умовами.

Наразі на сайті Київстар тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий» пропонується за ціною від 370 грн, а «ВСЕ РАЗОМ Крутий» — від 450 грн. Перший передбачає 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 300 хвилин на інші напрямки та домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с. Дорожчий пакет пропонує безлімітний мобільний інтернет, 600 хвилин для дзвінків і домашнє підключення зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Водночас ціни та обсяги послуг наведені для доступних станом на 27 жовтня пропозицій. Вони не обов’язково відповідатимуть умовам нової лінійки, яка з’явиться в листопаді. Сам оператор поки не повідомляє, чи стануть нові пакети дорожчими та чи зміниться кількість доступних хвилин і гігабайтів.

Що буде з дитячим тарифом і чи варто переходити на інший

Зміни також зачеплять тариф «Дитячий», який Київстар представив у серпні 2026 року для дітей віком від 6 до 16 років. Нинішня пропозиція коштує 270 грн за чотири тижні та включає 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар, 300 хвилин на інші українські номери та 50 SMS. Із загального пакета інтернету 10 ГБ можна використовувати в країнах, де діє послуга «Роумінг як вдома».

Особливістю дитячого тарифу є захист від непередбачених витрат. Після використання передбачених пакетом хвилин, SMS або мобільного інтернету відповідні послуги призупиняються без автоматичного списання додаткових коштів. Також доступна можливість телефонувати на визначений номер Київстар навіть за відсутності грошей на рахунку. З огляду на заяву оператора, чинні користувачі збережуть ці умови після перейменування тарифу на «Дитячий 2026».

Важливий нюанс стосується тарифу «Дитячий Річний», який наразі коштує 2000 грн за рік. В офіційному повідомленні від 27 жовтня цей пакет окремо не згадується, тому робити висновки про його закриття або зміну умов поки немає підстав.

Абонентам, яких стосується оновлення, спеціально звертатися до оператора чи підтверджувати збереження тарифу не потрібно. Проте тим, хто планує найближчим часом змінити пакет послуг, варто врахувати, що повернутися до закритого тарифу після переходу на інший уже не вдасться.

Повні умови нових пропозицій Київстар обіцяє оприлюднити 4 листопада. Саме тоді стане зрозуміло, чи передбачає оновлення зміну вартості, збільшення пакетів послуг або інші нововведення для майбутніх клієнтів.